Jüterbog

„Der Strauß ist fast genauso schön wie damals“, sagt Manfred Schneidereit und kann sich an dem Geschenk, das gestern der Fleurop-Bote überreichte, kaum satt sehen. Auf den Tag genau liegt dieses „Damals“ inzwischen zurück. Von ihren damaligen Freunden und Nachbarn zum „schönsten Prinzen-Paar“ ihres Mecklenburgischen Wahl-Heimatdorfes Carlow gekürt, gaben sich der gebürtige Ostpreuße und seine ursprünglich aus Pommern stammende Hildegard am 4. August 1961 das Ja-Wort. Am kommenden Wochenende wollen die inzwischen 82-jährigen Eheleute das als „Eiserne Hochzeit“ geltende Jubiläum zusammen mit ihren Kindern, Enkelkindern und Freunden feiern.

„Er sah einfach fesch aus. Deshalb, und weil er der erste im Dorf war, der ein eigenes Motorrad hatte, war ich schon lange spitz auf ihn“, blickt Hildegard Schneidereit auf die Zeit zurück, in der sich ihr einstiger, nicht immer nur netter Mitschüler zum begehrenswertesten Burschen mauserte, der sich am Ende am besten im großen Feld der Mitwerber behaupten konnte.

Die Braut musste erobert werden

„Aber ich musste mich dafür aber auch ganz schön anstrengen, aber das wollte ich auch, denn Hildegard war das schönste und unschuldigste Mädchen von allen und brachte mit ihrer wilden und ungebremsten Frisur und ihrem kecken Pferdeschwanz bei mir ganz schön die Hormone durcheinander“, erzählt Manfred Schneidereit.

Auch 60 Jahre nach dem ersten Kuss, die der flotte Karnevalsprinz der im zugewiesenen Prinzessin nach dem Nach-Hause-Bringen vor der Haustür gab, ist Manfred Schneidereit froh, dass er damals die Initiative übernahm. „Hildegard wollte erobert werden und im Rückblick kommt es mir vor, als hätte ich wie ein Ritter eine Burg erobert. Aber genau das hat mich so an ihr gereizt und ist eigentlich bis heute so geblieben“, sagt der Jubilar.

Das Hochzeitsbild und viele Bühnenfotos mit Hildegard Schneidereits Paraderollen zieren die Wände ihrer Wohnung. Quelle: Uwe Klemens

Zu den Dingen die sie teilten, gehörten vor allem die damals noch nicht allzu lange zurückliegenden Erlebnisse als Flüchtlingskinder, die sie mit ihren Müttern und Geschwistern in die selbe Gegend verschlugen. Da sie gleich alt waren, gingen sie in die selbe Klasse, verloren sich nach der Schulzeit während der Jahre ihrer Berufsausbildung in verschiedenen Orten aus den Augen. Erst als der Molkerei-Facharbeiter und die Industrie-Kauffrau nach ihrer Rückkehr das Prinzenpaar des Jahres 1959 wurden, wurde aus dem närrischen Zufall Liebe.

Bereits ein Jahr später verlobten sich die beiden um ein weiteres Jahr darauf, wenigen Wochen vor dem Bau der Berliner Mauer, gemeinsam vor den Altar zu treten. Ausflüge mit Manfreds weinroter Jawa gehörten zu den Freizeitvergnügungen jener Zeit. „Von solch einem Ausflug haben wir unsere Tochter Britta mitgebracht, die 1962 geboren wurde“, sagt Manfred Schneidereit und kassiert für sein Geständnis von seiner kichernden Prinzessin einen freundlichen Rippenstoß. „Unser Sohn Torsten kam sechs Jahre später zur Welt, aber da hatten wir inzwischen schon eine eigene Wohnung“, setzt Prinz Manfred noch eins obendrauf.

Jüterbog wurde die neue Wahlheimat

1980 kam der inzwischen zum Agrar-Ingenieur und -ökonom ausgebildete Molkerei-Fachmann nach Jüterbog, um im gerade neu gebauten Trockenmilchwerk die technische Leitung zu übernehmen. Hildegard Schneidereit, inzwischen Steno-Phonotypistin und examinierte Sekretärin, fand eine Anstellung als Arzt-Sekretärin im Gesundheitsamt.

Das Wendejahr, genau zur Halbzeit auf dem Weg zur Eisernen Hochzeit, brachte für beide auch neue berufliche Herausforderungen als Sachgebietsleiterin Kultur im damaligen Landkreis Jüterbog, beziehungsweise als Handelsvertreter. Bis zu ihrem Wegzug aus Jüterbog 2013 war Hildegard Schneidereit eines der wichtigsten Gesichter des Theaters der Werktätigen, während Manfreds Leidenschaft dem Schachsport gehörte.

Sechs Jahre lebte das Paar in Potsdam, zog aber 2019 aus lauter Sehnsucht nach Jüterbog und den hier lebenden Freunden und Bekannten zurück. „Respekt und Achtung und der Versuch, den anderen zu verstehen, sind der Mörtel unserer Beziehung“, verrät Manfred Schneideriet das Rezept einer 60-jährigen Ehe.

Von Uwe Klemens