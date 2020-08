Jüterbog

Um „ Jüterbog im Visier der Fürsten“ ging es bei einer spannenden Tour durch Jüterbog am Sonntagvormittag mit Jörg Podzuweit, Vorsitzender des Heimatvereins „Jüterboger Land“. Als Hans von Hake verkleidet, bot Podzuweit seinen Gästen einen umfassenden Blick in die verzwickte, von politischen Machtkämpfen und wechselnden Fürstenhäusern geprägte Historie der Stadt. Von Hake, Ritter und Edler zu Stülpe, Petkus und Wahlsdorf sowie Erbschenk der Kurmark Brandenburg, lebte von 1472 bis 1541. Mit Lederstiefeln, Federhut und Schwert gewandet, stellte Podzuweit diese historische Figur überzeugend dar.

Reise ins 16. Jahrhundert

„Ich mache diese Stadtführungen ehrenamtlich seit dem Reformationsjahr 2017“, erzählt der 64-Jährige. „Es macht mir Spaß, besonders der Kontakt zu den Menschen und ihre Fragen zur Geschichte. Die Beschäftigung mit dem Historischen finde ich sehr spannend, ich lerne dabei selber immer noch dazu.“ Früher arbeitete Podzuweit als ausgewiesener Stadtführer in Potsdam. Seit seinem Umzug in die flämische Kleinstadt ist er jedoch Feuer und Flamme für deren Werdegang. Immerhin 18 Besucher folgten Hans von Hake vom Mönchenkloster aus, dessen Eigenheiten und Geschichte er sogleich mitsamt der heutigen Nutzung als Stadtarchiv und Museum erläuterte. Er versetzte die interessierten Zuhörer in eine Szenerie des 16. Jahrhunderts, zu Zeiten von Reichskreistagen und Lehnsherrschaften. „ Jüterbog hatte damals um die 4000 Einwohner, es war damit eine große Stadt, ein zentraler Ort“, berichtete Podzuweit.

Pause auf der Kirchbank

Anschließend leitete Jörg Podzuweit die Schritte weiter Richtung Frauentorturm, der ehemaligen Stadtbefestigung und der heute noch als Konzertstätte genutzten Liebfrauenkirche. Dort durfte die Gruppe während der weiteren Ausführungen kurz auf den Kirchenbänken verpusten, bis es wieder zurück in die Innenstadt ging.

Als ein Highlight der Stadtgeschichte deklarierte er die um 1611 stattgefundenen Fürstentage, an denen bis zu 8000 Menschen teilgenommen haben sollen. Trotz unzähliger Herrschaftswechsel hatte Jüterbog also etwas zu feiern. Dann kam der Krieg. „Der Dreißigjährige Krieg war eine Zäsur in der Geschichte der Stadt“, erläuterte Podzuweit. Pest und Hunger ließen die Einwohnerzahl zusätzlich auf rund 300 schrumpfen. Er erzählte von wichtigen Persönlichkeiten des Mittelalters wie Erzbischof Wichmann von Seeburg oder Kaiser Karl IV..

Viel Lob für den Stadtführer

Peter Horn aus Berlin war von der Tour begeistert: „Die Informationen, die wir bekamen, waren sehr umfangreich und tiefgründig. Herr Podzuweit macht seine Sache toll.“ Der 79-Jährige schoss während des Rundgangs viele Fotos und freute sich, nach vielen Jahren mal wieder in Jüterbog zu sein. Im Gegensatz zu der damaligen Stadtführung habe ihm Podzuweits Ausführung weitaus besser gefallen: „Zum einen, weil weniger Leute dabei waren und man so dichter an den Erzähler herankam und zum anderen, weil er sehr viel innovatives Wissen geschildert hat.“

Anregung für Kinder

Auch Andrej Tschitschik und seine siebenjährige Tochter Kiki aus Potsdam fanden den Rundgang gut. „Ich habe nicht alles verstanden, aber mein Papa erklärt es mir“, gab Kiki zu. Trotzdem fand sie es toll, die Geschichte des Ortes kennenzulernen. Besonders gefiel ihr die Ausstellung im Mönchenkloster. „Da habe ich richtig gemerkt, wie mittelalterlich hier mal alles war.“ Als Idee für künftige Führungen schlug Vater Andrej vor, zusätzlich familienfreundlichere Touren anzubieten: „Vielleicht als Schulprojekt, Kinderführungen von und für Kinder.“

Regelmäßig finden in Jüterbog Rundgänge statt, zum Beispiel Turm-, Tetzel- oder Schlemmertouren sowie Nachtwächterführungen.

Von Katja Schubert