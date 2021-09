Jüterbog

Jüterbog II soll seinen Namen behalten. Das sagt zumindest die Mehrheit der Einwohner, die an der jüngsten Umfrage zur Umbenennung des Stadtteils teilgenommen haben. Bis zum 30. Juni konnte darüber abgestimmt werden, ob Jüterbog II einen neuen Namen bekommen soll oder nicht und falls ja, wie er künftig heißen könnte. Im Frühjahr hatte die Stadtverwaltung öffentlich zur Teilnahme an der Umfrage aufgerufen. Hintergrund war unter anderem, dass sich der aktuelle Name nicht gut vermarkten lasse.

Weniger als ein Prozent hat teilgenommen

Zur jüngsten Sitzung des Quartiersrates lag rund zwei Monate nach Teilnahmeschluss nun das Ergebnis vor. Wie Franziska Kühner stellvertretend für die Jüterboger Verwaltung vorweg erklärte, hatten an der Umfrage sehr wenige Jüterboger teilgenommen. Nur insgesamt 57 Stimmen wurden abgegeben – davon lehnten 44 Einwohner eine Umbenennung des Stadtteils klar ab. Auch der Quartiersrat gehörte dazu. Das Gremium hatte kurz vor Ende der Umfrage im Juni ein Schreiben an den Bürgermeister und den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung verfasst.

Neben den Nein-Stimmen, gab es aber auch 13 Jüterboger, die sich einen neuen Namen für den Stadtteil vorstellen können. Von ihnen wurden auch alternative Namensvorschläge eingereicht. Neben wohl nicht ganz so ernst gemeinten Vorschlägen wie Springfield oder Gruselhausen, waren als neue Namen Jüterberge, Jüterbog Nord, Jüterboger Höhe oder Grüne Vorstadt genannt worden. Zum Fazit der Umfrage erklärte Franziska Kühner jedoch: „Es haben nur 0,5 Prozent der Einwohner die Umfrage in Anspruch genommen und das ist ja nicht wirklich repräsentativ.“

Damit ist das Thema Umbenennung aber noch nicht endgültig vom Tisch. Denn das letzte Wort haben in die Jüterboger Stadtverordneten. Auch sie haben die Auswertung der Umfrage bekommen. „Wenn ein Interesse daran besteht, ein repräsentatives Ergebnis zu erarbeiten, dann empfiehlt Herr Rau, ein Beratungsbüro hinzuzuziehen“, so Franziska Kühner zum denkbaren Verfahren. Jüterbog Wirtschaftsförderer Andreas Rau hatte die Umfrage ausgewertet. Auch einige Stadtverordnete hatten die Idee der Stadtverwaltung begrüßt. Dass sie allerdings dafür stimmen, eine neue Umfrage erstellen zu lassen, glaubt der Quartiersrat aufgrund der knappen Haushaltssituation der Stadt aber nicht.

Quartiersrat hält neue Umfrage für denkbar

Auch Bürgermeister Arne Raue (WsJ) hatte nach der Bekanntgabe im Fläming-Anzeiger erklärt, dass die Umbenennung des Stadtteils nicht weiter verfolgt wird, wenn der Wunsch nach einem neuen Namen für Jüterbog II nicht besteht. Aufgrund der wenigen Teilnehmer fanden aber auch die Mitglieder des Quartiersrates das Ergebnis nur wenig aussagekräftig. Sie könnten sich demnach vorstellen, eine erneute Umfrage durchzuführen – allerdings ohne ein Beratungsbüro, sondern dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem Quartiersrat und dem Quartiersmanagement.

Von Isabelle Richter