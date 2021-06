Jüterbog II

An 21 Linden wurde vor Beginn der Straßensanierung der Lindenstraße die Kettensäge angesetzt. Sie mussten zum Entsetzen vieler Naturschützer fallen. Aber die Natur holt sich alles zurück. So sprießen wieder fröhlich satt-grüne Lindenblätter aus den Baumstümpfen. Aber auch das wird ihnen nichts nutzen, denn ab dem Herbst dürften die Wurzeln ganz herausgerissen werden, um die Lindenstraße von der bereits fertiggestellten Einmündung in die Parkstraße bis hoch zur Brückenstraße grundhaft zu sanieren.

„Die Straße wird elf Meter breit mit einer Fahrbahnbreite von sechs Metern und zwei Gehwegen mit einer Breite von jeweils 2,50 Meter“, berichtete am Mittwochabend dem Bau- und Sanierungsausschuss (BSA) Christian Kühn vom Ingenieurbüro, das mit der Projektplanung beauftragt wurde.

Ersatzpflanzungen von Straßenbäumen

Als Ersatz für die 21 gefällten Linden habe die Untere Naturschutzbehörde (UNB) die Auflage erteilt, 41 neue Bäume zu pflanzen. Davon sollen 30 Sommerlinden in der Lindenstraße angepflanzt werden. „Aktuell sind zwar nur 20 Bäume projektiert“, berichtete der Ingenieur, „wir sind aber sicher, dass wir die Vorgabe erfüllen können.“

Die Gesamtkosten für den 2. Bauabschnitt sind mit 925.000 Euro veranschlagt. „Wir hoffen, nach allen Genehmigungen im Herbst mit dem Bauen beginnen zu können“, sagte Kühn.

Der kürzlich fertiggestellte 1. Bauabschnitt vom Kappan (B 102) bis zur Einmündung Parkstraße wurde am Freitag abgenommen. Der BSA empfahl die Sanierungsmaßnahme entsprechend der vorgestellten Planung einstimmig.

Von Hartmut F. Reck