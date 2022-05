Jüterbog

Drei Brände innerhalb einer Woche lassen in Jüterbog seit Tagen wieder die Gerüchteküche brodeln. Einwohner sehen Parallelen zwischen der Brandserie im Jahr 2018 und den jüngsten Einsätzen der Feuerwehr. Auch damals startete die Serie im April und es macht sich die Vermutung breit, dass derselbe Feuerteufel erneut sein Unwesen in der Stadt treibt. Betroffen waren damals vor allem Flächen in und um den Stadtteil Jüterbog II. Dort spielten sich auch die drei jüngsten Einsätze ab.

Die Polizei hat in allen drei Fällen Strafanzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei. Diese Untersuchungen dauern weiter an. Zum Vorgehen erklärt Polizeisprecherin Ariane Attrodt auf MAZ-Nachfrage: „Grundsätzlich prüft die Kriminalpolizei Zusammenhänge zwischen Sachverhalten, die sich in örtlicher und/oder zeitlicher Nähe ereignet haben.“

Wald- und Heideland in Jüterbog II in Flammen

Insgesamt dreimal musste die Feuerwehr in der vergangenen Woche ausrücken. Zuerst brannte es am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr in einem Waldstück in den Fuchsbergen. Wie die Polizei der MAZ mitteilt, gerieten dort aus bislang ungeklärter Ursache etwa 50 Quadratmeter Waldboden in Brand. Zwei Tage danach, am späten Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr, war die Feuerwehr erneut zu einem Brand in die Bülowstraße gerufen worden. Dort standen aus bisher ungeklärter Ursache rund 1000 Quadratmeter Wald- und Heideland in Flammen. Eine Gefahr für Personen und Gebäude bestand laut Polizei allerdings nicht.

Zuletzt wurde die Feuerwehr dann am Freitag um 16.15 Uhr wegen eines Wald- und Böschungsbrandes alarmiert. Dieses Mal brannte es auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern im Neuheimer Weg – nur unweit von der Stelle, wo es am Donnerstag schon gebrannt hatte. „Auch bei den vorliegenden Sachverhalten wird ein solcher Zusammenhang im Rahmen der Ermittlungen selbstverständlich geprüft“, teil Ariane Attrodt in Bezug auf die aktuell laufenden Ermittlungen mit. Einen Aufruf zu Zeugenhinweisen gibt es bisher noch nicht.

Parallelen zu 2018: Gibt es wieder eine Brand-Serie in Jüterbog II?

Auch im Jahr 2018 hatte die Kriminalpolizei umfangreich ermittelt, nachdem sich die Brände von April bis August vor allem im Stadtteil Jüterbog II häuften. Damals standen ganz plötzlich immer wieder Ödland, Wald- und Wiesenflächen sowie Kasernengebäude in Flammen. Zudem war ein großes Feuer auf einem Betriebsgelände in der Bülowstraße ausgebrochen – etwa 50 Autowracks brannten. Ein Übergreifen des Feuers auf die Büroräume konnte glücklicherweise verhindert werden.

Die Polizei setzte sogar einen Hubschrauber ein. Zudem reagierte man mit der Gründung einer Sonderkommission, die später in über 40 Fällen nach Hinweisen zur Ursache suchte. Die Ermittlungen gestalteten sich jedoch schwierig. Es meldeten sich zu wenige Zeugen.

Brennende Müllcontainer im Jüterboger Stadtgebiet

Eine weitere Brandserie gab es im Zeitraum von Dezember 2020 bis ins Frühjahr 2021. Damals waren im gesamten Stadtgebiet vorrangig Müllcontainer oder Sperrmüll angezündet worden. Auffällig dabei: In vielen Fällen passierte dies zur gleichen Tageszeit.

Anfang 2021 war auch zu dieser Brandserie eine Ermittlungsgruppe gegründet worden. Darüber hinaus setzte die Kriminalpolizei auf Zeugenhinweise – sogar mit Personenbeschreibung. Mit dem Verweis auf ermittlungstaktische Gründe ist bis jetzt aber nur wenig über Jüterbogs Brandserien bekannt. Ende Oktober brannte es dann noch einmal in mehreren Kellern eines Wohnblocks am Schießplatz – wieder in Jüterbog II. Die Polizei zog einen Experten hinzu, der einen technischen Defekt relativ schnell ausschließen konnte. Es wurden auch hier umfangreich Spuren gesichert und wegen Brandstiftung ermittelt. Zudem erklärte die Polizei, dass der Streifendienst besonders sensibilisiert sei und auf Auffälligkeiten achte.

Von Isabelle Richter