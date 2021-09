Jüterbog

Steven Hannemann ist das neue Gesicht im Jugendclub Jüterbog II. Nach dem Weggang des ehemaligen Leiters, Eik Weiske, ist die Einrichtung seit einigen Wochen nun wieder regelmäßig geöffnet. Immer mehr Jugendliche suchen den Club wieder auf und haben sich an Steven Hannemann als neuen Ansprechpartner vor Ort gewöhnt.

Der 29-jährige Jüterboger ist dort auch kein Unbekannter. Denn er verbrachte seine Freizeit als Jugendlicher oft in Jüterbog II. „Ich habe 2011 nach meinem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr hier im Jugendclub gemacht. Danach habe ich meine Erzieherausbildung angefangen“, berichtet er.

Hannemann leitete Kita in Jüterbog

Nach der Ausbildung arbeitete der 29-Jährige einige Jahre im Kinderheim des Arbeiter-Samariter–Bundes (ASB). Im November 2019 übernahm er die Leitung der ASB-Kita „Regenbogen“ in Jüterbog.

Als die Stadt in diesem Jahr eine neue Besetzung für den Jugendclub suchte, zögerte der Steven Hannemann nicht lange. Der gelernte Erzieher war schon immer interessiert an der offenen Jugendarbeit. „Jetzt bin ich wirklich da, wo ich immer sein wollte“, sagt er.

Die einzige Hürde war bisher nur, dass Steven Hannemann ein ausgebildeter Erzieher und kein studierter Sozialarbeiter ist. Über Weiterbildungen wie die zum Medienberater will er sich das nötige Fachwissen aneignen. Darüber hinaus erklärt der 29-Jährige: „Die Erzieherausbildung ist ja an ein Studium angelehnt, das wird nur nicht so anerkannt.“

Jüterboger Sachgebietsleiterin lobt Hannemann

Laut Hannemann sei der Qualitätsstandard für einen Bachelor im sozialpädagogischen Bereich derselbe wie für einen staatlich anerkannten Erzieher. Ein Studium schließt der 29-Jährige auf der anderen Seite auch nicht aus.

Dennoch: Während seiner Arbeit im Kinderheim hatte Steven Hannemann bereits täglich mit Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Familienverhältnissen zu tun. Neuland sei diese Arbeit für ihn deshalb nicht – das wissen auch Anke Stöckigt und Michael Lehmann.

Steven Hannemann (l.) wird von den Jugendlichen akzeptiert. Quelle: Isabelle Richter

Wie die Sachgebietsleiterin für Bildung, Jugend und Sport und der langjährige Sozialarbeiter der Wiesenschule berichten, habe man jemanden gesucht, der gut in das Team passt und mit dem man die professionelle Jugendarbeit in Jüterbog weiterentwickeln kann.

Denn die Sozialarbeiter sind in regelmäßigem Austausch miteinander, da sie sowohl in den Schulen als auch am Nachmittag im Jugendclub mit denselben Jugendlichen zu tun haben. Laut Anke Stöckigt und Michael Lehmann bringt Steven Hannemann die menschlichen Voraussetzungen dafür mit, dass die Jugendlichen eine Beziehung zu ihm aufbauen.

„Nur das Studium der Sozialpädagogik ist nicht geeignet, um gut mit Menschen zu arbeiten“, so Lehmann. Dass die jungen Besucher und auch deren Eltern Steven Hannemann vertrauen, habe sich bereits in den vergangenen sechs Wochen gezeigt.

Erste Gespräche mit dem 29-Jährigen wurden im Jugendclub gesucht. Um ihn in der Einrichtung zu unterstützen, sucht die Stadt aktuell noch nach einer Kollegin oder einem Kollegen. Darüber hinaus hat der Jugendclub seit Kurzem auch wieder eine FSJlerin.

Probleme gibt es nicht nur in Jüterbog II

Der Schwerpunkt der Einrichtung liegt schon längst nicht mehr nur in der Freizeitgestaltung, sondern vor allem in der Beratung und der Begleitung. Nur durch die Kombination von attraktiven Angeboten in einem geschützten Raum und mit einem für sie vertrauenswürdigen Ansprechpartner könnten soziale Probleme gelöst werden.

Die Sozialarbeiter wissen, dass es nicht nur im Stadtteil Jüterbog II, sondern in der gesamten Stadt viel zu tun gibt. Die Themen: häusliche Gewalt oder Missbrauch in den Familien, Cybermobbing wie auch der Konsum von Alkohol und Drogen bei Minderjährigen. „Diese Probleme ziehen sich durch alle Schichten“, erklärt Sachgebietsleiterin Anke Stöckigt.

Neben dem neuen Ansprechpartner hat sich im Jugendclub Jüterbog II auch konzeptionell etwas getan. So sind die Räume renoviert und die Einrichtung verändert worden, um eine klare Linie zu schaffen. Darüber hinaus wurde ein Clubrat gegründet. „Das gab es zu meinen Zeiten schon“, erzählt Steven Hannemann.

Der Rat besteht aus drei Mitgliedern zwischen zehn und 14 Jahren sowie drei weiteren Mitgliedern, die älter sind. Sie tauschen sich regelmäßig über Ideen oder Probleme aus. Zudem haben sie selbst Regeln für Besucher des Clubs aufgestellt. Wie Steven Hannemann erklärt, fokussiere man sich vor allem auf die Altersgruppe zwischen zehn und 18 Jahren.

Für sie müsse man einen Schutz- und Schonraum zu bieten, in dem anders als auf der Straße kein Gruppenzwang herrscht und es keine Berührungen mit Alkohol, Drogen oder Gewalt gibt. Vielmehr sollen Kreativität und sportliche Betätigung sowie eine gesunde persönliche Entwicklung der Jugendlichen gefördert werden.

Von Isabelle Richter