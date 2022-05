Jüterbog

Lange war es ruhig um den Jugendclub Jüterbog II. In den vergangenen zwei Jahren der Coronapandemie konnte die Jugendarbeit bis auf die Anfangsphase zwar so gut wie ohne Einschränkungen weitergeführt werden – das etwas fehlt, war dennoch zu spüren. Und so kam mit den Lockerungen vor wenigen Wochen die Idee auf, rund um die Einrichtung wieder ein größeres Event für die Bewohner von Jüterbog II zu organisieren. Unter dem Namen „Stadtteilfest“ warteten am Samstag auf dem Jugendclub-Gelände in der Bergstraße verschiedene Attraktionen wie Bogenschießen, Kinderschminken und eine Hüpfburg.

Viele Jüterboger nutzten die Gelegenheit, sich wieder zu treffen

Mitten im Getümmel am Grillstand: Steven Hannemann, der im vergangenen Sommer die Leitung des Jugendclubs übernommen hatte. „Den Anstoß hat der Bürgermeister gegeben“, so Hannemann zur Entstehung der Fest-Idee. Schon vor der Pandemie hatte es auf dem Gelände einmal im Jahr eine größere Veranstaltung gegeben. „Die Stadt ist auf uns zugekommen, ob wir nicht jetzt schon was machen wollen, weil die Leute einfach das Bedürfnis danach haben. Dann haben wir mit den Vorbereitungen angefangen. Wichtig war uns auch, dass der Eintritt frei ist.“

Das Stadtteilfest am Jugendclub Jüterbog II soll jetzt regelmäßig einmal im Jahr stattfinden. Quelle: Isabelle Richter

Unterstützt wurde die Veranstaltung vor Ort auch von Mitgliedern des Quartiersrates und von Aktiven im Stadtteiltreff, die zur Verpflegung der Besucher mehrere Bleche Kuchen gebacken hatten. Zudem konnten die Besucher an ihrem Stand das Jüterbog-Spiel austesten, das in Zusammenarbeit zwischen dem Heimatverein „Jüterboger Land“ und dem Kreativabend Jüterbog II gestaltet wurde. „Es ist eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Wegen Corona ist dazu ja kaum Gelegenheit gewesen“, so Regina Ackermann vom Quartiersrat am Samstag über das Fest. Neben Jugendlichen und Familien waren auch ältere Bewohner aus der Tauentzienstraße gekommen.

Auch der Bürgermeister und einige Stadtverordnete schauten beim Stadtteilfest vorbei. „Ich glaube, es ist wichtig, dass nach der ganzen Zeit wieder ein bisschen Schwung reinkommt“, so Arne Raue (WsJ) am Samstag. Gemeint ist damit das gesellschaftliche Miteinander, das lange auf ein Minimum heruntergefahren war. Steven Hannemann erklärte zudem: „Es ist ganz schön, den Leuten auch mal wieder etwas bieten zu können.“ Für den Bürgermeister war das Stadtteilfest am Samstag trotzdem nur eine kleine Freude. Denn optimale Bedingungen für die Jugendarbeit herrschen in der Bergstraße noch nicht, so Raue. Dass der Neubau auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, sei für die Stadt keine zufriedenstellende Situation. Vor allem, weil die Fördermittel eigentlich bereitliegen, die Stadt den Eigenanteil aufgrund ihrer Finanzlage aktuell aber nicht aufbringen kann.

Für gute Stimmung und einen positiven Blick in die Zukunft konnte am späteren Nachmittag noch der Auftritt von Trommelfieber sorgen. Das Percussion-Ensemble der Kreismusikschule ist schon seit Jahren ein gern gesehener Gast in Jüterbog II und konnte die Erinnerungen an unbeschwerte Zeiten wecken. Eine gute Nachricht dürfte auch sein, dass das Stadtteilfest keine einmalige Sache bleiben soll. „Es ist ja sehr gut angekommen und wir wollen es auch weiterhin einmal im Jahr durchführen“, so Steven Hannemann. Dass es in den nächsten Jahren auch um den ersten Mai stattfindet, sei aber nicht festgelegt, so der Jugendclubleiter. So soll der Termin eher flexibel bleiben.

Von Isabelle Richter