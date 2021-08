Jüterbog

Braucht der Stadtteil Jüterbog II einen neuen Namen? Mit dieser Frage hatte sich die Jüterboger Verwaltung im Frühjahr beschäftigt und im Fläming-Anzeiger spontan zu einer Umfrage aufgerufen. Vor gut zwei Monaten endete nun die Frist für Einwohner, ihre Stimme zum Thema abzugeben. Ein Ergebnis ist bisher noch nicht vorgestellt worden. Eine Tendenz gab es laut der Verwaltung auf Nachfrage der Stadtverordneten Ende Juni noch nicht. Zuvor war das Thema allerdings schon mehrfach öffentlich diskutiert worden – mit verschiedenen Ergebnissen.

So gab es auf der einen Seite Verständnis und Zuspruch für den Ansatz der Verwaltung. Als Gründe für eine Umbenennung war damals etwa die Attraktivitätssteigerung des Stadtteils genannt worden. So klinge die „II“ im Namen wie ein Makel, erklärte der Bürgermeister im Frühjahr. Darüber hinaus ließen sich Investoren damit nur schwer locken. Die Bewohner aus Jüterbog II sehen das jedoch anders und sprachen sich, unter anderem im Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsausschuss, gegen eine Umbenennung aus.

Quartiersrat hat bisher noch keine Reaktion

Innerhalb des Quartiersrates soll das Thema zwei Monate nach Ende der Umfrage auch wieder diskutiert werden. Zuletzt hatten die Mitglieder im Juni einen offenen Brief an den Bürgermeister verfasst. Seit dem lag das Thema auf Eis. „Bisher habe ich noch nichts von einer Reaktion gehört“, erklärt Nadine Fischer vom Quartiersrat. Ob es inzwischen neue Erkenntnisse gibt, werde sich erst in der Quartiersratssitzung in der kommenden Woche zeigen. Dort sei das Thema vom Quartiersmanagement auf die Tagesordnung gesetzt worden.

Dass eine Namensänderung von vielen Jüterbogern gewünscht ist, bezweifelt Nadine Fischer nach wie vor. „Das, was ich bisher mitbekommen habe ist, dass alle, die hier wohnen, komplett dagegen sind.“ Aus ihrer Sicht wird sich das auch später in dem Umfrageergebnis widerspiegeln. Argumente gab es von den Bewohnern des Stadtteils im Juni viele. Im offenen Brief des Quartiersrates wurde etwa erklärt, dass sich die Bewohner vor Ort mitunter seit dreißig Jahren mit dem Namen identifizieren und dieser bereits seit dem Start des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ für Marketingzwecke genutzt wird. Darüber hinaus sei der Name historisch gewachsen.

Bewohner wollen mehr einbezogen werden

Weiterhin glaubt der Quartiersrat nicht daran, dass ein schickerer Name allein die Probleme des Stadtteils löst. Stattdessen fordert das Gremium vor allem die Verbesserung der sozialen Infrastruktur und des Wohnumfeldes. So fehle seit Jahren etwa dringend ein öffentlicher Spielplatz oder ein Buswartehäuschen für die Schulkinder, die aktuell wieder regelmäßig im Regen stehen. Auch professionelle Hilfsangebote seien dort für die Integration aller Bevölkerungsgruppen erforderlich.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Außerdem möchte der Quartiersrat als Sprachrohr für die Bewohner des Stadtteils ernst genommen werden. Dazu zähle auch, dass das Gremium in bestimmte Vorhaben, die Jüterbog II betreffen, einbezogen und angehört wird. Das sei zuletzt nicht passiert. Kritisiert worden war in Bezug auf die Umfrage zur Umbenennung von Jüterbog II, dass die Verwaltung ihre Pläne nicht zuerst mit dem Quartiersmanagement oder dem Quartiersrat geteilt habe. So hätte man die Diskussion, ob eine Namensänderung wirklich gewollt ist, vorher intern klären können.

Von Isabelle Richter