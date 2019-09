Förderfähige Ideen für Jüterbog II gesucht

Jüterbog

Der nord-westlich der Bahntrasse gelegene Stadtteil Jüterbog II soll attraktiver werden. Dazu zählt für die Stadtverwaltung nicht nur die Sanierung der Bausubstanz, sondern auch die Schaffung von Infrastruktur, die die Wohn- und Lebensqualität des einst vom Militär bevölkerten Städtchens erhöhen soll.

Ideen-Schmiede für den Stadtteil

Mit der vor genau einem Jahr erfolgten Eröffnung eines Stadtteil-Treffs in der Brückenstraße will die Stadt, finanziert aus dem Förderprogramm „ Soziale Stadt“, gleich zwei Probleme gleichzeitig lösen. Zum einen dient der Raum als Treffpunkt für die Anwohner, die dort gemeinsam Veranstaltungen organisieren, spielen, Sport treiben oder kreativ tätig sein können, zum anderen könnte die einmal wöchentlich abgehaltene Sprechstunde des Quartiers-Managements eine Art Ideen-Schmiede sein, in der sich Anwohner mit ihren Anregungen zur Belebung des Stadtteils einbringen können.

Bereits 2018 hatten Stadt und Quartiers-Management einen Aktionsfonds aufgelegt, um besondere Ideen mit jeweils 250 Euro zu unterstützen. Da der Fonds bereits im ersten Jahr gut angenommen wurde, stehen auch 2019 insgesamt 2500 Euro zur Verfügung, mit denen zehn Projekte, die zur Verschönerung des Stadtteils und zu dessen Belebung beitragen, unterstützt werden können. Über die Bewilligung der Anträge entscheidet der Quartiers-Rat, der aus acht Einwohnern besteht und prüft, ob die Vorschläge über die Förderung rein privater Interessen hinaus gehen, damit alle etwas davon haben.

Von fünf auf einen

„Im letzten Jahr konnten wir fünf Anträge positiv bescheiden. Hierzu gehörten unter anderem ein Kochprojekt im Jugendclub, eine temporäre Begrünung des Bahnhofsgebäudes, die Bastelstrecke zum Sommerfest des Jugendklubs und die musikalische Darbietung zum Sommerfest der Begegnung“, zählt Bürgermeister Arne Raue (WsJ) auf, welche Ideen es gab.

Umso größer ist nun die Verwunderung, dass es bislang für dieses Jahr einen einzigen Antrag gab, nämlich die Anschaffung einer Grundausstattung des Stadtteil-Treffs mit Bastelmaterial für die jeden Freitag um 18.30 Uhr von Sabrina Dimde angeleiteten Kreativ-Abende. „Es könnten also theoretisch noch neun Anträge gestellt werden“, sagt Raue, der auf die Frage, warum das Interesse am Aktionsfonds so gering ist, nur die Schultern hebt.

Kaum Vereine oder Einzelhändler

„Es gibt in Jüterbog II nur wenige Vereine, genauer gesagt, nur einen, und kaum Einzelhandel, aber genau das wären ja hauptsächlich unsere Adressaten“, versucht Quartier-Managerin Alexandra Valentin das Ausbleiben der Vorschläge zu erklären. Möglich sei auch, dass manche die Summe von 250 Euro als zu gering und die Hürden der Bewilligung als zu hoch empfinden, sagt Valentin. „Aber so hoch sind die Hürden nicht, wie man an den Projekten im vergangenen Jahr sieht, wo wir alle eingegangenen Vorschläge auch bewilligt haben“, so die Quartiers-Managerin.

Dass hier und da doch noch eine förderfähige Idee zur Stadtteilverschönerung schlummert, hoffen Raue und Valentin gemeinsam. „Das kann eine neue Bank ebenso sein, wie ein Nachbarschaftsfest, Pflanzen für Baumscheiben und, und, und“, so das Stadtoberhaupt.

Am 23.Oktober tagt der Quartiers-Rat als beschließendes Gremium das nächste Mal. Wer in diesem Jahr noch einen Antrag stellen möchte, sollte dies nutzen.

Von Uwe Klemens