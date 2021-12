Jüterbog

„Wir gehen hier lediglich spazieren und nichts weiter. Ich habe Angst, wie ihr alle, und mir macht es Mut, dass ich nicht alleine bin. Ich hoffe, es geht euch allen so und dass sich jeder von euch mal hinstellt und etwas rausschreit. Für unsere Freiheit!“ Deutliche Worte, für die Arne Dirksen am Montagabend Zuspruch und Applaus erntete. Nach einem Aufruf in den Sozialen Netzwerken hatten sich gegen 19 Uhr rund 300 Menschen auf dem Jüterboger Marktplatz versammelt – darunter auch Kinder in Begleitung ihrer Eltern.

Treffen auf dem Jüterboger Marktplatz soll wieder stattfinden

Verabredet hatte man sich offiziell zum gemeinsamen Liedersingen und Kerzenverteilen vor dem Rathaus. Seit zwei Wochen hat sich das abendliche Treffen in Jüterbog etabliert und soll nun am kommenden Montag wieder stattfinden – in der Hoffnung, dass sich immer mehr Leute anschließen.

Während des Treffens wurden Kerzen rund um den Weihnachtsbaum auf dem Jüterboger Marktplatz und auf den Treppenstufen des Rathauses verteilt. Quelle: Isabelle Richter

Dicht beieinander stehen die Menschen vor Ort in Gruppen. Eine Maske trägt bei der Veranstaltung niemand. Dafür wird lautstark gesungen. „Die Gedanken sind frei“ und „Bruder Jakob“ sind die Lieder des Abends. Liedtexte werden an die Marktbesucher verteilt, genau wie 1000 vorbereitete Kerzen, die rund um den Weihnachtsbaum und auf den Rathaustreppen abgestellt werden.

Weitere Musik wird über eine Anlage abgespielt. Darunter „A Meinung haben“ von Andreas Gabalier und Xavier Naidoo oder „Meine Meinung“ von Krähe. Es folgt ein Spaziergang durch die Stadt. Die Polizei beobachtet und begleitet die spazierende Gruppe und erntet dafür spöttische Kommentare. Während des Spaziergangs gibt es bei den meisten nur ein Thema: Die Corona-Impfung, die man ablehne.

Tipps für ungeimpfte Arbeitnehmer beim Treffen in Jüterbog

Arne Dirksen hat dazu eine klare Meinung. Während des Spaziergangs gibt er ungeimpften Arbeitnehmern, die sich wegen der 3G-Regel regelmäßig vor Arbeitsbeginn und meist auf eigene Kosten testen müssen, Tipps. Sich den „gelben Schein“ beim Arzt holen, empfiehlt er.

Dirksen ruft später nach dem Rundgang auf dem Markt in Bezug auf die beschlossene Impfpflicht für Pflegepersonal in die Menge: „Die nächsten werden die Lehrer und Erzieher sein. Dann sind unsere Kinder dran, damit sie in die Schule dürfen und zum Schluss sind wir es alle. Das kann nicht sein, das ist unsere freie Entscheidung. Ich sage nicht, dass es irgendwas nicht gibt, aber ich möchte selber entscheiden, ob ich mir was reinhauen lasse, was unerprobt ist.“

Kritiker der Corona-Maßnahmen und Stadtverordnete unter den Teilnehmern

Arne Dirksen war Beisitzer des Berliner NPD-Landesvorstandes. Inzwischen bezeichnet er sich als „Ex-Nationaldemokrat“. Aus der Partei ausgetreten sei er aus persönlichen Gründen. Er marschierte im August 2017 bei einem Neonazi-Aufzug in Berlin-Spandau mit, der offensichtlich zum Andenken an den in Nürnberg verurteilten NS-Kriegsverbrecher Rudolf Heß durchgeführt wurde.

Am Montagabend ebenfalls auf der Veranstaltung: Bekennende Kritiker der Corona-Maßnahmen und Impfgegner aus der Region sowie einige Jüterboger Stadtverordnete. So wie Hendrik Papenroth (FJB) oder Uwe Meyer (BV/CDU). Dem Stadtverordnetenvorsitzenden Danny Eichelbaum (CDU) gefällt zudem ein Facebook-Beitrag zur Veranstaltung. Erik Stohn (SPD) sagt der MAZ dazu am Dienstag: „Ich finde das sehr befremdlich.“

Neben Arne Dirksen ergreift auch ein anderer Mann am Montag immer wieder das Wort und richtet sich an die Marktbesucher. Es ist Mike Marquardt – Mobilfunkfachverkäufer aus Jüterbog und Trainer beim Malterhausener SV. Auch er macht aus seiner Meinung kein Geheimnis. Auf seinem Facebook-Profil sind Slogans wie „Zwangsimpfung – Nicht mit mir“ oder „Stoppt importierte Gewalt“ zu finden.

Versammlung auf dem Jüterboger Markt war nicht angemeldet

Laut Arne Dirksen zählen zu den Besuchern der neuen Veranstaltungsreihe am Montagabend in Jüterbog keine bestimmten Personengruppen. „Wir sind quer durch die Bürgerschaft hier versammelt von allen Fraktionen mit diversen politischen Ausrichtungen“, so Dirksen bei dem jüngsten Treffen. „Wir laufen hier friedlich und gemeinsam. Keine politischen Aussagen, nur unser Begehren.“ Am Ende wünscht er allen Teilnehmern einen schönen Abend und kündigt ein Wiedersehen am kommenden Montag an.

Wie die Polizei am Dienstag auf MAZ-Nachfrage mitteilt, lag der Versammlungsbehörde keine entsprechende Anmeldung zu der Veranstaltung vor. Eine Privatperson habe sich vor Ort jedoch als Ansprechpartner gezeigt.

Zum Einsatz in Jüterbog erklärt Polizeisprecher Torsten Sander: „Die Polizei führte einen der Lage angepassten Polizeieinsatz durch, zu dessen Umfang wir aus taktischen Gründen keine näheren Details nennen können.“

Der Einsatz am Montagabend sei störungsfrei verlaufen. Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten, wurden vor, während und nach der Veranstaltung nicht bekannt. Eine Versammlungsanmeldung für den kommenden Montag in Jüterbog liege bislang nicht vor.

Von Isabelle Richter