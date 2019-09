Nach Bürgertreffen im Kräutergarten: Initiatoren ziehen positives Fazit

Jüterbog

Der Videoaufruf von Clemens Neumann ( SPD), Hendrik Papenroth (FJB) und Arne Dirksen zum gemütlichen Beisammensein im Kräutergarten erntete bereits kurz nach der Veröffentlichung im Netz viele positive Reaktionen. Dementsprechend gut besucht war der Garten am Mönchenkloster am Freitagabend. „Es war ein ständiges Kommen und Gehen“, berichtet der FJB-Fraktionsvorsitzende Hendrik Papenroth der MAZ am Tag danach.

Jugendliche zogen lieber vorbei

Um 22 Uhr trennten sich dann die Wege. Die Verpackungen der verzehrten Snacks und Getränke landeten am Ende – wie es sich gehört – in der Mülltüte. Sogar das Rauchen auf dem Spielplatz wurde von den Initiatoren untersagt. Wer sich einen Glimmstängel anzünden wollte, musste sich ein paar Meter weiter in die „Raucherecke“ stellen.

So viel Anstand schreckte scheinbar einige Jugendliche ab. Schon kurz nach Beginn der Veranstaltung berichtete Hendrik Papenroth: „Die Jugendlichen ziehen alle vorbei.“ Die Anwohner wird es nicht gestört haben. Dass es am Freitagabend mal nicht so laut ist, war für sie eine kleine Erholung. Einige von ihnen kamen sogar selbst zum Bürgertreffen. Eine Gruppe berichtete, dass es im Kräutergarten vor allem am Wochenende hoch her gehe. Aber auch in der Woche dröhnten dort zum Teil schon am Nachmittag die Boxen.

Jugend braucht einen Ort im Zentrum

Darüber hinaus erzählte eine Anwohnerin, dass die Jugendlichen oft wie am Spieß schreien. „Einmal hat man gedacht, hier wurde jemand erstochen, aber dann haben sie wieder gelacht. Man weiß manchmal gar nicht: Ist jetzt wirklich was passiert oder machen die sich einfach einen Spaß draus?“

Obwohl die Anwohner die Idee, den Ort zu besetzen gut finden, glauben sie nicht wirklich daran, dass sich das Problem damit lösen lasse. Selbst, wenn es langsam kälter und damit wahrscheinlich wieder ruhiger im Kräutergarten wird: Die Anwohner finden, es müsse im Stadtzentrum einfach einen Ort geben, wo die Jugendlichen sich aufhalten können. „Eine Gaststätte mit Billard“, schlug eine Frau aus der Gruppe vor.

Polizei schaut öfter vorbei

Obwohl weitere Bürgertreffen im Kräutergarten geplant sind, wissen auch die Initiatoren, dass man das Problem damit allein nicht lösen werde. „An dem grundlegenden Problem müssen wir alle arbeiten“, so Hendrik Papenroth (FJB). Die Polizei scheint dem Platz inzwischen immerhin schon mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Am Freitagabend kamen sie gleich dreimal vorbeigefahren.

Wichtiger Abend für die Stimmung in der Stadt

Ideengeber Clemens Neumann zeigte sich mit der Aktion am Ende zufrieden. Er berichtete am Tag danach, dass sich am Freitag ab 21.45 Uhr zwar zehn Jugendliche im Kräutergarten eingefunden hätten, sich aber zumindest, solange er noch dort war, ruhig verhielten. Darüber hinaus sei die Veranstaltung aus seiner Sicht gut für die Stimmung innerhalb der Stadt gewesen.

Nach dem Wahlkampf trafen im Kräutergarten nämlich der frisch wiedergewählte Bürgermeister Arne Raue (WsJ) sowie die verschiedenen Fraktionen vom Bürgerbündnis Jüterbog über die SPD bis hin zur AfD aufeinander. „Ich glaube, es war ganz gut für die Stadt, dass wir versuchen alle wieder ein bisschen runterzukommen und miteinander zu arbeiten“, so Clemens Neumann.

Von Isabelle Richter