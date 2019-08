Jüterbog

Das eensche Flämingplatt ist die Sprache seiner Kindheit, sagt Karlheinz Niendorf, der gemeinsam mit drei Geschwistern in Oehna (auf Flämingplatt Eene) aufwuchs. „Anders, als in anderen Dörfern, wurde zur damaligen Zeit in ,Eene’, wie wir sagten, Platt überwiegend nur noch zu Hause gesprochen, so dass ich zumindest alles verstehen konnte“, erinnert sich der 89-Jährige. Als die Familie am Heiligen Abend 1945 auf Weisung des Landrates ihren Hof verlassen musste, kam sie bei Verwandten in Borgisdorf unter, wo Platt noch als Dorfsprache allgegenwärtig war und erst nach und nach durch den Zuzug von Umsiedlern verschwand.

Nach der Wende kam der Anstoß

Als Niendorf, der inzwischen nach Jüterbog umgezogen war, kurz nach der Wende ein Deutsch-Niederländisches Wörterbuch in die Hände bekam, wurde ihm die Sprachverwandtschaft wieder bewusst. Damit das wenige, noch vorhandene Wissen um die langsam vom Aussterben bedrohte Mundart zu bewahren, hat der studierte Agrotechniker seine Erinnerungen und sprachlichen Vergleiche zwischen Niederländisch, Flämingplatt und Hochdeutsch zu Papier gebracht.

Nach seinem ersten, daraus vor zehn Jahren erstelltem Buch ist nun in Zusammenarbeit mit der Wahlsdorfer Werbeagentur März unter dem Titel „Wat van Wat up Flämingsplatt“ sein zweiter Sammelband zum Thema erschienen. Um seinen Lesern die Lektüre des knapp 200 Seiten starken Buches zu erleichtern, hat Niendorf der Materialsammlung aus Gedichten, Märchen, Volksliedern, Kriegs- und Heimaterinnerungen umfangreiche Erläuterungen zur Grammatik und zur Aussprache des Niederländischen und des Flämingplatt vorangestellt.

Das Internet ist die größte Quelle

„Etwa drei Jahre habe ich an dem Buch gearbeitet“, sagt Niendorf. Seine größte Quelle ist das Internet. Bis auf den Namen des jeweiligen Autors und mitunter auch die Jahreszahl verzichtet der Herausgeber weitestgehend auf genaue Quellenangaben. Das meiste davon, so sagt er, stamme ja aus allgemein zugängigen Quellen und sei deshalb Allgemeingut. Für einige Beiträge, so zum Beispiel der Jüterbogerin Marlies Koppehele, habe er die Erlaubnis zur Veröffentlichung.

Den Vertrieb des Buches übernehmen er und sein Sohn. „Wenn ich 50 Bücher verkaufe, bin ich bei Plus-Minus Null für die Kosten“, so Niendorf. Interessenten können sich unter Tel. 0 33 72/40 56 60 oder per E-Mail an nienka@web.de an ihn wenden.

Von Uwe Klemens