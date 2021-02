Jüterbog

Wer in diesen Tagen durch die Jüterboger Innenstadt streift, sollte unbedingt einen Blick in dieses Schaufenster in der Zinnaer Straße 12 werfen. Mit einer neuen kreativen Idee meldet sich dort der Carneval Club Jüterbog (CCJ) zurück, um an die närrische Zeit zu erinnern. Die hätte im Februar normalerweise mit zahlreichen Veranstaltungen ihren Höhepunkt. So hätten sich die Prinzenpaare am Freitag etwa bei Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) persönlich in der Staatskanzlei in Potsdam vorgestellt. Darüber hinaus hätten die Narren ihren Gästen am Sonnabend bei der großen Abendveranstaltung zum diesjährigen Reloaded-Programm „Maskenball im Narrenstall, wir feiern Karneval auf jeden Fall“ im Schmied ordentlich eingeheizt. Auch die Faschingsveranstaltungen für Senioren und Kinder sind geplatzt – für Präsident Axel Richter besonders bedauerlich.

Wegen der Coronapandemie sind die Jüterboger Karnevalisten schon seit Monaten gezwungen, ihr närrisches Treiben zu Hause für sich allein zu zelebrieren. Seit dem 11.11. meldete sich der Verein immer wieder über die eigene Facebookseite zu Wort. Auch eine interne Tanzaktion, bei der viele verschiedene Tanzvideos aus den eigenen Wohnzimmern der Karnevalisten zu einem Video zusammengeschnitten werden sollen, ist in Arbeit.

Anzeige

Lesen Sie auch Jüterbog eröffnet Karnevalsaison mit traditioneller Schlüsselübergabe

Neben den ganzen virtuellen Lebenszeichen, wollen die Jüterboger Narren aber auch langsam wieder zurück in die Realität kehren und sich vor Ort zeigen. Stolz präsentiert Axel Richter deshalb die jüngste Aktion des Vereins und stellt damit direkt klar: „Wir sind nicht tot, wir ruhen nur.“ Das kann jetzt auch die ganze Stadt deutlich sehen. Im Schaufenster des ehemaligen Friseursalons tummeln sich rot-weiße Luftschlangen und das große Mosaik-Wappen, bunte Kleider aus dem Kostümfundus und mit den Ursprungskappen aus Gründungszeiten sogar echte Antiquitäten des Vereins hinter der großen Glasscheibe. „Wir müssen ja irgendwie im Gespräch bleiben“, sagt Axel Richter und lacht.

Ablauf am Aschermittwoch noch unklar

Eine Mission, die schon jetzt gelungen ist. Viele Fußgänger blieben mit ihren Blicken bereits an der auffälligen Deko kleben. Neben der Werbung in eigener Sache, hat die Aktion aber auch auf das Stadtbild einen positiven Effekt. „Es ist ein kleiner Farbtupfer in der tristen Jahreszeit“, sagt der CCJ-Präsident. Axel Richter findet zudem: Die Aktion lässt sich noch weiter ausbauen – vielleicht sogar durchgängig über das ganze Jahr. Sein Vorschlag: Auch andere leerstehende Läden könnten ausgeschmückt werden. „Man könnte mal überlegen, ob man die leeren Schaufenster zur Verfügung stellt, um Vereinen eine Plattform zu schaffen, sich zu zeigen. Dann wirkt die Stadt gleich attraktiver. Denn wir müssen sie ja nach Corona wieder beleben“, erklärt Axel Richter.

Im November 2020 fand die Schlüsselübergabe statt. Quelle: Isabelle Richter

Bis zum Aschermittwoch kann die närrische Deko des CCJ auf jeden Fall noch bestaunt werden. Wie der Rathausschlüssel übrigens wieder zurück zu Bürgermeister Arne Raue (WsJ) kommt, ist noch unklar. Normalerweise steht der Termin. „Immer um 18 Uhr im Rathaus“, sagt Axel Richter. Im Fürstenzimmer warten dann die große Tafel und der ein oder andere kühle Durstlöscher zum Anstoßen und ein besonderes Gefühl der Geselligkeit. Das wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben. „Ich habe noch keine Ahnung, wie es dieses Mal ablaufen wird“, erzählt der Karnevalspräsident. „Vielleicht schaut der Bürgermeister aus dem Fenster und zieht den Schlüssel an einem Seil hoch.“ In diesem Jahr vielleicht ein Kompromiss, den es aus Sicht der Jüterboger Karnevalisten aber hoffentlich kein zweites Mal geben wird.

Von Isabelle Richter