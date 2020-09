Jüterbog

Diebe brachen in der Nacht zu Donnerstag mehrere Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus auf. Die Täter durchtrennten die Riegel von den Holzverschlägen und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus den Kellern wurden ein Fahrrad und diverses Werkzeug entwendet. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizei hat zwei Diebstahlanzeigen aufgenommen und Spuren gesichert.

Von MAZonline