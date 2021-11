Jüterbog

Der erneute Anstieg des Corona-Inzidenz-Wertes bedeutet für die Kirchgemeinden in der Region ein erneutes Umdenken. Laut einem Beschluss des Bevollmächtigten-Rates der evangelischen Nikolai-Gemeinde, ab einer Inzidenz von 200 sämtliche Gottesdienste abzusagen, werden nun sowohl die für den morgigen Sonntag in Jüterbog geplante Hubertus-Messe, als auch der Gottesdienst in Markendorf abgesagt. Ebenfalls nicht stattfinden wird deshalb die Andacht mit anschließendem Umzug zum Martinstag, der traditionell jeweils am 11. November stattfindet.

„Die Gemeindekirchenräte und Ausschüsse werden in den kommenden Wochen zu Sondersitzungen zusammenkommen und ihre Planungen für die Advents- und Weihnachtszeit überarbeiten. Ich gehe davon aus, dass wir bei gleichbleibender oder steigender Inzidenz auf die 2-G-Regel setzen werden“, teilte Jüterbogs Pfarrer Tileman Wiarda am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Gedenken an den „Stolpersteinen“ findet statt

Trotz aktueller Lage geben soll es nach derzeitigem Stand am 9. November das gemeinschaftliche Säubern und anschließende Gedenken an den „Stolpersteinen“, mit denen in Jüterbog vor acht Häusern symbolisch der Schicksale der früher hier lebenden und von den Nazis ermordeten, jüdischen Mitbürger gedacht wird. Treff ist um 13 Uhr vor den Stolpersteinen in der Mönchenstraße 33. „Von unserer Seite werden sich auch die Konfirmanden am Reinigen der Steine beteiligen und es werden auch Vertreter aus der Kommunalpolitik mit dabei sein“, blickt Wiarda voraus.

Der Pfarrer selbst ist zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt, sondern unternimmt mit weiteren Konfirmanden und Gymnasiasten eine Bildungsfahrt nach Krakau. Am 9. November besichtigt die Gruppe dort die ehemalige Emaille-Fabrik Oskar Schindlers, der während des Krieges dort jüdischen Mitmenschen das Leben rettete. Einen Tag später besichtigen die Jugendlichen dann die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz.

Da es im Bus noch freie Plätze gibt, können sich kurzentschlossene Jugendliche, die nicht konfessionell gebunden, aber mindestens 15 Jahre alt und gegen Corona geimpft sein müssen, per E-Mail an tileman.wiarda@kkzf.de für die Fahrt anmelden.

Von Uwe Klemens