Jüterbog

Mit Beginn der zweiten Coronawelle Ende 2020 wurde die Personalsituation in den Jüterboger Kitas dramatisch. Neben den üblichen Krankheitsausfällen zur Winterzeit, kamen auf die städtischen Einrichtungen zusätzliche Hürden dazu, die den Kita-Alltag seit dem erschweren. Die Folge: Die Betreuungszeiten mussten verkürzt werden. Einige Kita-Gruppen waren sogar tagelang komplett geschlossen. Anfang des Jahres hatten die Stadtverordneten deshalb bei der Verwaltung einen Überblick über die Personalsituation sowie die Aufstellung eines Bedarfsplans gefordert. Wie Bürgermeister Arne Raue (WsJ) jüngst erklärte, sollen die Informationen zur kommenden Stadtverordnetenversammlung Ende April oder eventuell schon zuvor im Sozialausschuss vorliegen.

So oder so wird das Thema Kinderbetreuung die Stadtpolitik in der nächsten Zeit intensiver beschäftigen. Die Sozialausschussvorsitzende Gabriele Dehn (SPD) kündigte zur kommenden Zusammenkunft am 20. April an: „Das Thema Kita wird uns in dieser Sitzung begleiten.“ Eventuell tage das Gremium dann schon in der Kita „Glühwürmchen“, nachdem im März bereits der bauliche Zustand der Einrichtung thematisiert worden war.

Weiterhin kündigte der Bürgermeister gegenüber den Stadtverordneten an: „Wir werden Ihnen eine Neufassung der Satzung über die Kita-Elternbeiträge vorlegen.“ Zuletzt überarbeitet wurde die Satzung im Jahr 2005, noch unter Raues Vorgänger Bernd Rüdiger. Das wurde von den Stadtverordneten in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Aus ihrer Sicht sei eine Anpassung im Hinblick auf die Finanzsituation der Stadt längst überfällig. Das hat auch die Verwaltung eingesehen. „Wir werden leider auch an dieser Schraube drehen müssen“, kommentierte Arne Raue (WsJ) deshalb den kommenden Satzungsentwurf und die Tatsache, dass Eltern bald stärker belastet werden. Zum Zeitplan erklärte er: „Wir haben vor das noch in diesem Jahr konsequent durchzuziehen.“

Vorwürfe in Elternbrief wieder zurückgezogen

Auch ein Elternbrief an den Bürgermeister vom 28. März sorgte bei den Stadtverordneten in der Kita-Diskussion zuletzt für offene Fragen. „Wie geht die Stadt damit um?“, wollte Hendrik Papenroth (FJB) jüngst wissen. Gemeint waren damit die im Schreiben enthaltenen Vorwürfe. Im Namen einer Elterngruppe der Kita „Spiel mit“ berichtet eine Mutter darüber, dass die momentane Betreuungssituation unzumutbar sei. Die Betreuungszeit sei zu kurz – zudem habe es kurzfristige Gruppenschließungen gegeben, worüber die Eltern erst am Morgen informiert wurden. Die Betreuungsverträge mit festgesetzten Zeiten würden seitens der Stadt seit Monaten nicht eingehalten, so der Vorwurf der Eltern.

Informiert wird in dem Brief außerdem über den seelischen Zustand einzelner Kinder, weil sie seit Monaten zu Hause betreut werden müssen oder nur tageweise in die Kita kommen dürfen. Arne Raue (WsJ) hatte daraufhin erklärt, dass es sich um Einzelfälle handele, dessen genaue Hintergründe vor Beginn einer politischen Diskussion zunächst in einem Gespräch mit den Beteiligten geklärt werden sollten. Inzwischen hat es solch ein Gespräch gegeben. In einem neuen Schreiben vom 1. April distanziert sich die Verfasserin von den Vorwürfen. Im Dialog mit den Eltern und der Kita-Leitung habe sich herausgestellt, dass die benannten Kinder die Kita zu jeder Zeit hätten besuchen dürfen. Dass sie nicht erschienen sind, hatte rein private Gründe. Ein Elternteil habe sich im Nachhinein bereits für die falschen Äußerungen entschuldigt.

Stadt kann nicht mehr Personal einstellen

Dass das Personalausstattung gerade über die Wintermonate knapp wurde und die vereinbarten Betreuungszeiten aktuell nicht immer eingehalten werden können, leugnet Bürgermeister Arne Raue (WsJ) nicht. Prinzipiell sei ausreichend Personal vorhanden – allerdings würden Erzieher regelmäßig wegen Krankheit oder einer mehrwöchigen Kur ausfallen. „Dort arbeiten Menschen“, so Raue.

Das Problem sei in den vergangenen Monaten vor allem deswegen so akut geworden, weil die Stadt ihre Erzieher seit der Pandemie nicht mehr flexibel in anderen Gruppen und Einrichtungen einsetzen dürfe. Die Stadt könne auf der anderen Seite aber auch kein Personal vorhalten, da man nur für eine bestimmte Anzahl die Kosten erstattet bekomme. Alles darüber hinaus zähle in den Bereich freiwillige Leistungen, wo die Stadt ohnehin schon zu Einsparungen gezwungen ist. Dennoch versicherte Raue, dass sowohl die Verwaltung, als auch die Kitas mit großer Anstrengung daran arbeiten „das Maximale rauszuholen“ und den Kindern so viel Normalität wie möglich zu ermöglichen. Auch dies müsse man in der kommenden politischen Diskussion und bei allen Elternbeschwerden berücksichtigen.

Von Isabelle Richter