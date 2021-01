Jüterbog

„Mein Plan ist gut aufgegangen“, sagt Sabrina Dimde zufrieden. Am vergangenen Freitag startete in Jüterbog nach Monaten in Zwangspause wieder der Kreativabend. Wegen der andauernden Pandemie und den damit verbundenen Regeln jedoch nicht wie gewohnt im Stadtteiltreff in Jüterbog II, sondern virtuell per Video-Konferenz. Anlass dafür gab das zweijährige Jubiläum. Nun soll es den Kreativabend öfter als Online-Treffen geben. Denn wie Sabrina Dimde berichtet, war die Resonanz auf die erste Veranstaltung besser als erwartet.

13 Teilnehmer aus Luckenwalde und Jüterbog, aber auch aus Potsdam oder Hamburg schalteten sich dazu. „Dabei habe den Termin erst relativ kurzfristig bekanntgegeben“, sagt Sabrina Dimde. „Aber alle Ängste und Zweifel waren völlig unbegründet.“ Einige Teilnehmer hatten die Veranstaltung erst im Netz entdeckt und waren am Ende begeistert von der Kreativ-Runde. Entstanden sind verschiedene Arbeiten. Darüber hinaus wurde sich über Handarbeitstechniken rege ausgetauscht. Auch ein junger Grundschüler machte mit und fühlte sich wohl unter den vielen Frauen.

„Es hat wirklich Spaß gemacht, weil zum ersten Mal seit Langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl aufgekommen ist“, erzählt Sabrina Dimde begeistert. Die Kreativabend-Gründerin möchte deshalb weitermachen und die virtuellen Treffen nun regelmäßig alle paar Wochen am Freitag ab 18.30 Uhr fortführen. Denn die Aussichten auf ein persönliches Treffen sind aktuell eher gering. Über den nächsten Termin wird Sabrina Dimde über die Jüterboger Stadtseite sowie die Facebookseite „ Kreativabend JB II – Kreativ in Jüterbog und den Instagram-Account „kreativabend_jbii“ informieren.

Von Isabelle Richter