Jüterbog

Die Anteilnahme für die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands ist auch im Süden von Teltow-Fläming groß. Viele Einwohner helfen den Menschen derzeit mit Sach- oder Geldspenden. Doch nicht nur die Bewohner im Hochwassergebiet stehen vor dem Nichts – viele Landwirte bangen derzeit um ihre Tiere. Tim Glauer aus Danna weiß aus erster Hand, wie dramatisch die Lage vor Ort ist. Er bekam in der vergangenen Woche einen Anruf von einem betroffenen Kollegen aus der Nähe von Köln, der ihm berichtete, dass man dringend Futtermittel benötige, um die Tiere zu versorgen.

Netzwerk hatte sich in Kürze gebildet

„Die Stimmung ist gedrückt. Die ganzen Koppeln und Ställe sind überflutet worden. Es werden immer noch Tiere vermisst und die Technik ist nicht mehr nutzbar“, fasst Tim Glauer die Problematik zusammen. Der Niedergörsdorfer erzählte Verwandten und Bekannten von dem Anruf. Innerhalb kürzester Zeit hatte sich ein Netzwerk der Solidarität gebildet. Insgesamt 13 Bauern, Hobbylandwirte, Händler und Fuhrunternehmen aus dem Raum Jüterbog, Niedergörsdorf und Wittenberg taten sich zusammen und spendeten tonnenweise Heu und andere Futtermittel oder stellten ihre Lastzüge und Fahrer bereit.

Große Reaktion nach wenigen Tagen

Mit dem gesammelten Gut kamen jedoch die Fragen auf, wie man die Futterspenden gebündelt und möglichst schnell in die betroffene Region bekommt und wie der Transport finanziert werden kann. Dabei ging es vor allem darum, die Dieselkosten für die Lkw, die eine jeweils 500 Kilometer lange Hin- und Rücktour vor sich haben, zu decken. Schnell entstand die Idee, die Reichweite im Netz zu nutzen.

Das Land-Warenhaus, ein seit über 15 Jahren familiär geführter Onlineshop mit Sitz in Altes Lager, richtete daraufhin kurzerhand eine Spendenplattform via Paypal ein und rief über die sozialen Netzwerke zu Geldspenden auf. „Die Leute haben über Facebook sehr positiv darauf reagiert“, erzählt Cornelia Mündel vom Land-Warenhaus. „Darauf haben wir gehofft, weil uns das Projekt am Herzen lag.“ Binnen einer Woche wurde der Aufruf mehrfach geteilt. Inzwischen sind über 1.600 Euro auf dem Konto eingegangen. Mit den Spenden können die Dieselkosten gedeckt werden. Zusätzlich dazu wurden vorab schon 1.000 Liter Diesel von einem Fuhrunternehmen gespendet.

Sammelstelle auf dem Pferdehof

Die ersten zwei Lkw voller Heu machten sich am Donnerstagmorgen auf den Weg. „Sie sind nach Hürth gefahren. Dort gibt es eine Sammelstelle auf einem Pferdehof“, berichtet Tim Glauer. Von dort aus wird die Lieferung an alle bedürftigen Landwirte mit Tieren verteilt. Weitere Lkw sollen folgen. „Wir haben es mit den Leuten vor Ort jetzt so abgesprochen, dass wir auf Zuruf wieder hinfahren, weil die haben dort gar nicht die Kapazitäten, so viel Heu zu lagern. Bei uns steht es trocken in Hallen“, so Glauer zum weiteren Plan.

Überschuss soll weiter gespendet werden

Mittlerweile ist die Spendenaktion beendet. „Über den Erfolg sind wir sehr froh“, sagt Cornelia Mündel rückblickend. Dass sich die Kräfte so schnell mobilisieren ließen, darüber freut sich auch Tim Glauer. Überraschend kam das für ihn allerdings nicht. „Die Landwirtschaftsbetriebe helfen sich eigentlich immer untereinander. Das ist so üblich“, erzählt er. Dass sich darüber hinaus aber so viele weitere Menschen an der Aktion beteiligt und gespendet haben, war für die Initiatoren eine positive Erfahrung. „Mit der Menge innerhalb von ein paar Tagen haben wir nicht gerechnet“, sagt Tim Glauer.

Via Facebook startete das Land-Warenhaus einen Spendenaufruf, um die Dieselkosten zu finanzieren. Quelle: Isabelle Richter

Damit die zahlreichen privaten Spender auch wissen, was mit ihrem Geld passiert ist, hält das Land-Warenhaus die Unterstützer regelmäßig via Facebook mit Nachrichten und Fotos vom Transport auf dem Laufenden. Ob am Ende noch Geld übrig bleibt, ist unklar. Falls ja, werden die Spenden aber in jedem Fall den Flutopfern zugute kommen, verspricht Cornelia Mündel. So wird das Geld dann einfach weiter an andere Organisationen gespendet, die ebenfalls sammeln, um die aktuelle Situation der Betroffenen so gut es geht zu verbessern und ihnen zumindest einen Teil ihrer Sorgen zu nehmen.

Von Isabelle Richter