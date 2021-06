Jüterbog

„Es ist in diesem Schuljahr für die Kinder so viel an Gemeinschaftsaktionen ausgefallen wie Schulausflüge, Klassenfahrten oder Projekttage, da wollten wir nicht, dass das wegen Corona auch noch mit dem Lesesommer geschieht.“ Das sagte am Dienstag Carmen Eike, Leiterin der Jüterboger Kinderbibliothek im Kulturquartier Mönchenkloster, bei der Vorstellung der diesjährigen Aktion des nunmehr dritten Brandenburger Lesesommers für Grundschüler, an dem auch die Jüterboger Stadtbibliothek wieder teilnimmt. „Wir möchten es den Kindern ermöglichen, während der Sommerferien zu lesen“, so Carmen Eike, die damit hofft, dass sich die jungen Menschen mit dem Medium Buch vertraut machen und auch während der regulären Schulzeit das Angebot der Bücherei wahrzunehmen.

Für jedes Buch gibt’s einen Klassenpunkt

Und wer während dieser Sommerferien fleißig in spannenden Büchern schmökert, der kann Punkte sammeln und sogar etwas gewinnen. Für jedes gelesene Buch gibt es einen Punkt für die Schulklasse, in die die „Leseratte“ geht. Am Ende der Ferien gewinnt diejenige Klasse der drei Jüterboger Grundschulen, deren Schüler die meisten Bücher gelesen haben. Der Pokal, den es dafür gibt, ziert dann während des nächsten Schuljahres das Klassenzimmer.

Und alle Kinder, die mindestens drei Bücher in dieser Zeit schaffen, erhalten danach Urkunden, die am 1. September gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Siegerklasse übergeben werden. Weiterhin hat die Bibliothekarin Carmen Eike die Idee, eine Lostrommel zu basteln, in die jeder Schüler, der drei Bücher gelesen hat, einen Zettel mit seinem Namen einwerfen darf. Bei der Abschlussveranstaltung am 1. September gibt es dann neben der Urkunde noch eines der kleinen Präsente, für die die Bibliothek noch bei den örtlichen Händlern und Geschäftsleuten nach Spendern sucht.

Was die Teilnahme in diesem Jahr betrifft, ist Eike trotz der Corona-Pandemie recht zuversichtlich. Immerhin hätten sich schon 30 Kinder zur Teilnahme angemeldet (im vergangenen Jahr kamen am ersten Tag der Aktion nur drei Mädchen), obwohl die Bibliothek in diesem Jahr nicht in die Schulen durfte, um für den Lesesommer Werbung zu machen. Aber auch da hatte Carmen Eike eine Idee. Sie hat in den 3., 4. und 5. Klassen der drei Jüterboger Grundschulen selbst gebastelte Lesewunschboxen herumgehen lassen, in die die Kinder Zettel mit ihren Bücherwünschen hereinwerfen sollten.

Dabei seien interessante Ergebnisse herausgekommen, berichtet die Bücherei-Leiterin: „Vieles von der Wunschliteratur steht schon längst in unseren Regalen wie die Bände der Lesereihen von Harry Potter, Mein Lotterleben oder Die magischen Tiere.“ Es habe aber auch sehr spezielle Wünsche gegeben, an die bisher niemand gedacht hatte, wie zum Beispiel „Odysseus“ oder, was Eike am meisten überraschte: „Ein Buch über Jüterbog“.

Buchhänder Günther Kaim übergab Carmen Eike zwei Kisten voller aktueller Literatur. Die rund 60 gespendeten Bücher stocken den Bestand der Stadtbibliothek auf. Quelle: Hartmut F. Reck

„Manche Kinder haben schon sehr spezielle Interessen“, weiß auch Günther Kaim, Senior-Chef des örtlichen Buchladens. Der Buchhändler war am Dienstag mit zwei Kisten voller Literatur in der Stadtbibliothek erschienen. Darin steckten etwa 60 aktuelle Bücher, die er der Einrichtung spendete. Darunter waren auch Kinderbücher, die Carmen Eike gleich in das noch mit Absperrband verklebte Lesesommer-Regal einordnete.

Denn die Aktion geht erst am ersten Ferientag, also am Donnerstag, dem 24. Juni, los. Bis zum Ferienende gilt für Carmen Eike und ihre Kollegin ein Urlaubsstopp. Aufgrund der geringen Personalausstattung mussten die Öffnungszeiten inzwischen drastisch eingeschränkt werden. Während des Lesesommers ist die Bibliothek aber etwas häufiger geöffnet und zwar immer dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr.

Von Hartmut F. Reck