Jüterbog

Mit so einem guten Ergebnis hatten die Lindenschüler Phelina Mekelburg (10), Marcel Dombrowski (10) und Charlotte Zeitz (11) wohl kaum gerechnet, als sie sich im vergangenen Herbst dafür entschieden, ihre Bilder beim Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Kurz vor den Sommerferien hatte Doreen Jannek am Dienstag für sie überraschende Nachrichten zu verkünden. Wie die Sprecherin der VR-Bank Fläming-Elsterland den Schülern erklärte, haben sie sich im Wettbewerb sogar gegen die Konkurrenz auf Landesebene durchgesetzt.

Buntes Tortenhaus und aufklappbare Fenster

Das Motto des 51. Wettbewerbs lautete „Bau dir deine Welt!“. Phelina Mekelburg belegte in ihrer Altersgruppe den vierten Platz. Die 10-Jährige möchte später unbedingt in einem riesigen Tortenhaus mit vielen verschiedenen und leckeren Etagen wohnen. Denn Phelina Mekelburg liebt Torte. Wer alles in das kunterbunte Zuckerhaus miteinziehen darf? – Natürlich ihre ganze Familie und wer eben sonst noch so reinpasst. Einzige Voraussetzung: Die neuen Mitbewohner müssen mindestens genau so eine Naschkatze sein, wie sie. Mit den gewonnenen 75 Euro Preisgeld ist in Zukunft sicher die ein oder andere leckere Torte drin.

Auch Marcel Dombrowski hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie sein Traumhaus später einmal aussehen soll. Der 10-Jährige hält jedoch nichts von zu vielen Schnörkeleien. Bei ihm geht es eher grafisch zu. Seine Idee, aufklappbare Fenster aus blauer und roter Klarsichtfolie auf das Bild zu bringen, kam bei der Jury besonders gut an. „Das Bild war total spannend“, erzählt Doreen Jannek. „Hinter den durchsichtigen Fenstern konnte man erst nur erahnen, was sich dort befindet. Wenn man sie aber aufgeklappt hat, hat man gesehen, um welche Zimmer es sich wirklich handelt.“ Wer in sein extravagantes Haus einziehen darf, davon hat Marcel Dombrowski ganz klare Vorstellungen. „Meine Familie, mein Hund und ich selber“, so der 10-Jährige. Für seine Kreativität gab es den ersten Platz und ein Preisgeld von 250 Euro.

Erste Platzierung auf Bundesebene seit 1994

Charlotte Zeitz mag es lieber bunt und verspielt. Außerdem soll ihr perfektes zu Hause am liebsten unter Wasser sein. In einer riesigen Ananas gibt es viele Etagen und ganz unterschiedliche Zimmer, die zum spielen mit Freunden und der Familie einladen. Mitten in der Unterwasser-Wohnsiedlung stehen außerdem Häuser in Erdbeer- Bananen- oder Wassermelonenform. Das wirkt ja schon fast paradiesisch, dachten sich wohl auch die Jurymitglieder und voteten das Bild der Fünftklässlerin sogar auf Bundesebene auf den vierten Platz. „Ich dachte mir, dass ich gute Chancen habe, weil es viel Arbeit gemacht hat, aber damit habe ich nicht gerechnet“, so die 11-Jährige, deren Lieblingsfächer Kunst und Sport sind. Auch für Doreen Jannek ist die Platzierung etwas besonderes. Sie erklärte am Dienstag: „Das ist für uns als Bank, die diesen Wettbewerb seit 1994 begleitet, das erste Mal, dass jemand einen Platz auf Bundesebene errungen hat.“

Charlotte Zeitz räumte beim Wettbewerb "jugend creative" gleich zweimal ab. Die Lindenschülerin belegte in ihrer Altersklasse den ersten Platz auf Landesebene und den vierten Platz auf Bundesebene. Quelle: Isabelle Richter

Charlotte Zeitz, Marcel Dombrowski und Phelina Mekelburg sind ein gutes Beispiel dafür, dass man mit der eigenen Kreativität viel erreichen kann. Doreen Jannek hofft, dass auch in der nächsten Runde des Wettbewerbs wieder viele Mädchen und Jungen aus den örtlichen Schulen teilnehmen. Gestartet wird wieder im Oktober. Mit dem neuen Thema „Was ist schön?“ hoffe man auch das Interesse der weiterführenden Schulen an dem Wettbewerb wecken zu können. Das Mitmachen lohnt sich allemal, wie man am jüngsten Beispiel in der Lindenschule gesehen hat. Darüber hinaus sei die Teilnahme förderlich für die persönliche Entwicklung. „Der Wettbewerb hat ja die Intention, dass sich Kinder über bestimmte Themen Gedanken machen“, so Jannek.

Von Isabelle Richter