Jüterbog

Lesen steht bei vielen Kindern im Grundschulalter hoch im Kurs. Wie hoch genau, sollte in diesem Jahr erneut der als Wettbewerb organisierte „Brandenburger Lesesommer“ ans Tageslicht bringen, an dem sich die Jüterboger Stadtbibliothek zum dritten Mal beteiligte. Landesweit waren es 21 Bibliotheken. Die Gewinner in Jüterbog wurden bis zur Preisverleihung am Mittwoch auf dem Hof des Kulturquartiers, das auch die Bibliothek beherbergt, geheim gehalten.

Jedes gelesene Buch ist wichtig

Bis zur Bekanntgabe, welche der insgesamt 14 beteiligten Schulklassen die eifrigsten Leser hat, mussten sich die jungen Bibliotheksbesucher und ihre Eltern noch ein wenig gedulden. Geehrt mit kleinen, von Jüterboger Geschäftsleuten gesponserten Preisen, wurden die fünf Schüler, die sich während der Ferien als echte Vielleser erwiesen und die meisten Bücher ausgeliehen hatten. Wie viel genau, behielt Bibliotheksleiterin Carmen Eike für sich. „Denn am Ende ist jedes gelesene Buch wichtig und wir wollen die anderen Teilnehmer nicht demotivieren“, so Eike.

Mit gesponserten Preisen haben sich auch Geschäftsleute am Wettbewerb beteiligt. Quelle: Uwe Klemens

Obwohl sich der eigentliche Wettbewerb auf die Klassenstufen vier bis sechs beschränkte, konnten deshalb auch ältere oder jüngere Leser daran teilnehmen. Die siebenjährige Mariella war dabei die jüngste – der älteste Teilnehmer war ein Jüterboger Gymnasiast aus der Siebenten.

Aus der Ecke der Klasse 5a der Lindengrundschule, die es sich auf dem Klosterhof auf dicken Sitzkissen gemütlich gemacht hatte, kam nach der Bekanntgabe der Wettbewerbssieger dann das lauteste Gejohle. Mit 15 teilnehmenden Schülern hatte die Klasse die Nase vorn. Auch hier behielten die Bibliotheksmitarbeiter die genaue Zahl der Bücher aus bereits genanntem Grund für sich.

Da bereits im Vorjahr eine Klasse der selben Schule den Wanderpokal in Form einer lesenden Eule gewonnen hatte, kann dieser nun in der Schule verbleiben und muss nun in ein anderes Klassenzimmer flattern.

Der zweite Teil des Preises ist eine exklusiv für die Siegerklasse organisierte Bibliotheksveranstaltung in Form einer Lesung mit einem Kinderbuch-Autoren beziehungsweise eines Besuches einer Illustratorin. Auch die Lesung aus dem Vorjahr, die wegen Corona bisher nicht stattfinden konnte, soll möglichst zeitnah nachgeholt werden.

Von Uwe Klemens