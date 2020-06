Lindenstraße und Parkstraße werden nach 130 Jahren saniert

Jüterbog

Ein baurechtliches Kuriosum hat sich im Vorfeld der Sanierung der Lindenstraße in Jüterbog II ergeben. Dort soll endlich nach 130 Jahren die völlig marode Kopfsteinpflasterstraße grundlegend saniert werden. Doch der erste Bauabschnitt betrifft zunächst nur die Parkstraße zwischen der B 102 und der Einmündung Lindenstraße. Der zweite Bauabschnitt, also die eigentliche Lindenstraße bis hinauf zur Brückenstraße, folgt erst später und ist noch nicht Teil der jetzigen Planung.

13 Eigentümer reagierten nicht

Im Vorfeld der jetzt folgenden Ausführungsplanung und des Ausschreibungsverfahrens wurden die Hauseigentümer des betroffenen Teils der Parkstraße beteiligt, so wie es die Straßenbaubeitragssatzung verlangt. Im Februar erhielten sie Post, in der ihnen die Planung erläutert wurde. Sie konnten dann mit einer Eigentümererklärung ihre Zustimmung beziehungsweise Ablehnung kundtun. Doch von den 14 verschickten Eigentümererklärungen ging nur eine fristgerecht bei der Stadtverwaltung ein. Darin stimmte der Eigentümer für den Ausbau.

Anzeige

Keine Stimmen sind Nein-Stimmen

Doch statt 100 Prozent Zustimmung werden nur neun Prozent berechnet. Obwohl sich kein Eigentümer gegen den Ausbau ausgesprochen hatte, wird dies als Gegenstimmen gerechnet, was die Stadtverordneten auf ihrer jüngsten Sitzung zunächst stutzig machte. „Wenn keine Stimmen abgegeben werden“, erläuterte Bauamtsleiterin Kira Wenngatz, „gelten sie als Nein-Stimmen.“ Deshalb sei nun die Stadtverordnetenversammlung (SVV) in der Pflicht, zu beschließen, dass trotzdem gebaut wird. Dies geschah dann einstimmig, zumal die Anlieger nach neuester Gesetzgebung nicht mehr zu Anliegerbeiträgen herangezogen werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Kaum noch passierbar ist der obere Teil der Lindenstraße. Dessen Sanierung wird aber erst im zweiten Bauabschnitt erfolgen. Quelle: Hartmut F. Reck

Die Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt werden einschließlich der Kosten für Planung, Beweissicherung und Sicherungsarbeiten an Leitungen oder Kabeln laut Bauamt derzeit auf 476.000 Euro geschätzt. Die Zuschüsse im Rahmen der Gebietsförderung „ Soziale Stadt Jüterbog II“ liegt bei annähernd 400.000 Euro.

Bessere Straßen, besseres Leben

Das Integrierte Entwicklungskonzept, aufgrund dessen Jüterbog in das Städtebauförderprogramm aufgenommen wurde, sieht die Sanierung der Linden- und Parkstraße als wichtiges Ziel zum Erhalt der Infrastruktur vor, weil es der Verbesserung der allgemeinen Verkehrs- und wohl auch der Lebenssituation im Stadtteil dient. Dazu zählen die Wiederherstellung eines funktionsfähigen Straßenkörpers, sicherer Nebenanlagen wie Gehwegen und Straßenbeleuchtung sowie eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung. So wird im ersten Bauabschnitt auch ein Versickerungsbecken südlich der B 102 errichtet und angeschlossen.

Stadt ist überfordert

Zuständig für all das ist eigentlich die Stadt Jüterbog als so genannter Straßenbaulastträger. Als solcher sei sie aber angesichts des ausgesprochen schlechten Zustands der genannten Straßen gar nicht in der Lage, ihrer Verkehrssicherungspflicht gerecht zu werden, so das Bauamt. So fehle es an einem ausreichenden Unterbau. „Die geringen vorhandenen Konstruktionsdicken sind für die Belastungen mit den heutigen Anforderungen nicht mehr ausreichend“, heißt es in der Begründung des Bauamts. Deshalb gebe es zum grundhaften Ausbau der Straße einschließlich Nebenanlagen keine Alternativen. Alle Reparaturversuche würden am schlechten Baugrund scheitern.

Seit 100 Jahren überfällig

Nebenbei weist das Bauamt darauf hin, dass die übliche Nutzungszeit einer Straße auf 25 bis 30 Jahre veranschlagt wird bis sie wieder erneuert werden muss. Diese Zeit sei lange überschritten. Denn: Der Stadtteil Jüterbog II entstand um 1890. Damals wurden wahrscheinlich auch die Park- und die Lindenstraße auf Sanden und Bauschutt befestigt. Und das war vor 130 Jahren.

Lesen Sie auch

Von Hartmut F. Reck