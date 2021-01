Jüterbog

Am 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee legten Mitglieder der Jüterboger Ortsgruppe der Partei Die Linke sowie deren Bundestagskandidat für den Wahlkreis 60, Tobias Bank, am Mittwochvormittag einen Kranz am Mahnmal für die Opfer des Faschismus an der Schillerstraße nieder.

Die Stadtverordnete und Kreistagsabgeordnete der Linken Maritta Böttcher betonte, dass man nicht aufhören dürfe, ständig an die grauenhafte Herrschaft der Nationalsozialisten und deren Opfer zu erinnern. „Es ist die Aufgabe der älteren Generationen, den Jungen vor Augen zu führen, was die Faschisten angerichtet haben“, sagt der selbst noch recht junge Bundestagskandidat Tobias Bank.

Die Linke gedachte am Mittwoch den Opfern des Holocaust und übergab anschließend einen Scheck an den Freundeskreis Kulturquartier Quelle: Hartmut F. Reck

Anschließend ging die kleine Gruppe zum Mönchenkloster. Dort überreichten die ehemalige Bundestagsabgeordnete Maritta Böttcher und Tobias Bank einen Scheck über 1.000 Euro an die Vorsitzende des Freundeskreis es Kulturquartier Mönchenkloster, Sigrid Lehmann.

Das Geld ist dafür gedacht, zumindest zum Teil eine Lücke in der Förderung für die Sanierung der Alten Abtei im Klostermuseum von Kloster Zinna zu schließen. Im Zuge der energetischen Sanierung, bei der eine neue Heizungsanlage eingebaut wird, stellte sich bei der Entfernung der alten Heizkörper heraus, dass die Wandfassungen im Museum beschädigt sind und viele Risse aufweisen.

Putz aus mehreren Jahrhunderten

Der Putz stamme zum Teil noch aus dem Mittelalter, zum anderen Teil aber auch aus den 1960-er Jahren, erläutert Kulturamtsleiter Jens Katterwe. Die schadhaften Stellen müssten vorher genau unter restauratorischen Gesichtspunkten untersucht und begutachtet werden, bevor dort Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden dürfen.

Doch schon allein diese Voruntersuchungen würden etwas 20.000 Euro kosten. „Ein Betrag, der in der Förderung nicht vorgesehen ist“, so Sigrid Lehmann. Doch Katterwe konnte am Rande der Scheckübergabe Entwarnung geben. So habe das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes am Vortag zu erkennen gegeben, dass es die notwendigen restauratorischen Untersuchungen mit 12.000 Euro zu fördern beabsichtige.

Gemeinsam mit 7.000 Euro aus der Spendenaktion „Steine für Kloster Zinna“ und den 1.000 Euro von den Linken könne die Gesamtmaßnahme finanziert werden.

Scheck kommt gerade recht

Da komme der Scheck ja gerade recht, freute sich Jüterbogs stellvertretender Bürgermeister Joachim Wasmansdorff, der im Namen der Stadt sowohl den Linken für die Spende als auch dem Freundeskreis für dessen „unermüdliche Arbeit“ dankte.

Die 1.000 Euro stammen vom „Verein der Bundestagsfraktion Die Linke“, in den dessen Mitglieder – also ehemalige und jetzige Abgeordnete sowie deren Mitarbeiter –, einzahlen, um Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen politischer und kultureller Art zu fördern. Gegründet wurde der Verein Ende 2000. Die damals und später beschlossenen Diätenerhöhungen für Bundestagsabgeordnete werden von den Mitgliedern der Linksfraktion dort eingezahlt.

Von Hartmut F. Reck