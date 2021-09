Jüterbog

Weil er randalierte und überdies stark alkoholisiert wirkte, wurde ein 24-Jähriger am späten Samstagabend auf dem Markt in Jüterbog in Polizeigewahrsam genommen. Der aus Somalia stammende Mann hatte mehrfach auch die Beamten bedroht und beleidigt. Festgestellt wurden bei ihm 2,27 Promille. Im ausgenüchterten Zustand durfte er die Polizeiinspektion verlassen. Die Kripo ermittelt nun.

Von MAZonline