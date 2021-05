Jüterbog: Matthias Puhlmann liebt den Sternenhimmel

Jüterbog

„Die großen Highlights am Sternenhimmel, die wir von unserer Region aus sehen können, sind für dieses Jahr durch. Aber interessant bleibt das Beobachten trotzdem“, sagt Hobby-Astronom Matthias Puhlmann. Die Begeisterung für die Ereignisse fernab unseres Planeten begleitet den inzwischen 62-jährigen Jüterboger schon seit seiner Kindheit. Viele Jahre hat der gelernte Maler und Lackierer den jährlichen, deutschlandweit organisierten Astronomie-Tag genutzt, um andere Menschen zum gemeinsamen Sternen-Beobachten einzuladen. Seit knapp zehn Jahren zieht er nur noch alleine los, weil der Aufwand zu groß ist und weil es immer schwieriger wird, in Stadtnähe einen günstigen Platz zu finden, weil die zunehmende Dauerbeleuchtung von immer mehr Plätzen und Gebäuden zur so genannten „Lichtverschmutzung“ führt, worunter nicht nur die nachtaktiven Tiere und Insekten leiden, sondern auch Sternengucker.

Wissensdurst wuchs in der Schulzeit

„Meine Begeisterung für das Beobachten des Sternenhimmels erwachte, als ich so etwa zehn, zwölf Jahre alt war“, erinnert sich Puhlmann. Populär-wissenschaftliche Literatur war damals seine Lieblingslektüre, die er verschlang und in der Schule schon bald für sein großes Astronomie-Wissen bekannt war. Die tollen Aufnahmen vom Mond und von anderen Planeten weckten den Wunsch, die Himmelskörper mit eigenen Augen zu sehen, zumindest durchs Fernglas.

Erstes Fernrohr selbst gebastelt

„Mit alten, überall zusammengeklaubten Brillengläsern und Sammellinsen und einem Stück gerollter Pappe hab ich mir mit Hilfe meiner Eltern mein erstes Teleskop zusammengebastelt“, erzählt der Hobby-Astronom und muss noch heute kichern, wenn er an das wacklige Provisorium jener Tage denkt. Mit einem Bastel-Set vom VEB Carl-Zeiss-Jena bekam sein aufregendes Hobby dann den nächsten Schub. „500 Millimeter Brennweite und eine Öffnung von 50 Millimetern – das war schon was“, erzählt er stolz. Mangels mitgelieferten Rohrs zum Befestigen und Austarieren der kostbaren Optik entdeckte er zugleich sein handwerkliches Talent und baute sich selber eins.

Den nächsten Schub bekam Puhlmann kurz nach der Schulzeit, als ihn sein ehemaliger Astronomie-Lehrer Gunnar Lade ansprach, weil der für die gerade gegründete Astro-AG noch einen Mitstreiter suchte. „Bis dahin hatte ich eigentlich nur immer so vor mich hinbeobachtet, nun stand ich plötzlich im Austausch mit anderen“, blickt Puhlmann zurück.

Bis vor einigen Jahren hat der Hobbyastronom (r.) zum Astronomie-Tag gerne auch andere mit auf nächtliche Tour genommen. Quelle: Uwe Klemens

Den Austausch mit Gleichgesinnten mag er bis heute, auch wenn er aus der deutschlandweit agierenden „Vereinigung der Sternenfreunde“ inzwischen wieder ausgetreten ist, weil deren Treffen und Exkursionen meist zu weit weg stattfinden. Das Weite mit dem eigenen, inzwischen auch technisch auf der Höhe der Zeit befindlichen Teleskop einfach heranzuholen, wann immer ihm danach ist, liegt ihm eher.

Ausharren, sogar wenn der Tau fällt

„Wer Sterne beobachten will, braucht Zeit und Durchhaltevermögen“, lautet sein Tipp an alle, die es selbst einmal ausprobieren wollen, die Astronomie dann aber schon bald wieder zur Seite legen, weil die schnellen Erfolge ausbleiben. „Astronomie ist Nachtarbeit, dass heißt, ausharren können auch dann, wenn es feucht wird, weil sich der Tau auf der Ausrüstung niederschlägt und die Hände und Füße kalt werden“, plaudert Puhlmann aus seinen Erfahrungen.

Bald wieder Vollmond

Das nächste, lohnende Ziel könnte am 10. Juni die ringförmige Sonnenfinsternis über Grönland sein, die in unserer Region gegen 11.30 Uhr am besten zu sehen sein wird. Wer nicht so lange warten will, kann am 26. Mai auf den größten Vollmond des Jahres schauen. Puhlmanns wichtigster Tipp: „Die Sonnenfinsternis nur mit geeigneter Schutzbrille anschauen, sonst sind die Augen hin!“

Von Uwe Klemens