Im Süden des Landkreises Teltow-Fläming steigt die Anzahl der Coronafälle. Spürbar wurde das bereits Ende 2020 in den Kitas und Schulen. Und auch im Jüterboger Rathaus sollen sich vor Weihnachten mehrere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. Laut MAZ-Informationen aus verschiedenen vertrauenswürdigen Quellen, handele es sich dabei um drei Mitarbeiter der Kämmerei und einen Hausmeister. Einer davon soll sogar schwer an dem Virus erkrankt sein. Auf Nachfrage zu coronaerkrankten Mitarbeitern im Rathaus hält sich Bürgermeister Arne Raue (WsJ) bedeckt. Der MAZ teilt er dazu in dieser Woche mit: „In der Stadtverwaltung gibt es erkrankte Mitarbeiter. Das kam schon früher vor. Mehr geht die Medien nichts an.“

Auch das Gesundheitsamt des Landkreises Teltow-Fläming kann die genannten Fälle nicht bestätigen. Zum Grund erklärt Sozialdezernentin Kirsten Gurske am Freitag: „Das Gesundheitsamt bekommt persönliche Daten von infizierten Personen gemeldet, die im Landkreis Teltow-Fläming leben. Die Meldung umfasst nicht deren Arbeitsstätte – es sei denn, die Betreffenden arbeiten im medizinischen Bereich oder in Gemeinschaftseinrichtungen wie z. B. Schulen, Kitas, Heimen oder Massenunterkünften.“ Bei der Ermittlung von Kontaktpersonen spiele die Arbeitsstätte dagegen schon eine Rolle. Dazu erläutert Kirsten Gurske jedoch: „Hier ist der oder die Infizierte in der Verantwortung, sorgfältig Auskunft zu geben.“

Die Gefahr eines Corona-Ausbruches im Jüterboger Rathaus bestehe wohl nicht. Denn die Sozialdezernentin erklärt: „Positiv getestete Personen und ermittelte Kontakte 1. Grades sind in Quarantäne gesetzt.“ Weitere Ansteckungen würden damit ausgeschlossen. Zusätzlich dazu können Gruppentestungen angeordnet werden, wenn das Ausbruchsgeschehen dies nach Einschätzung des Gesundheitsamtes erforderlich macht. „Das erfolgt in der Regel bei Pflege- oder medizinischen Einrichtungen“, erklärt Kirsten Gurske. „Wir folgen hier den Empfehlungen des RKI.“

Raue teilt private Meinung gerne öffentlich auf Facebook

Wie Quellen der MAZ mit Sorge berichten, nimmt es der Bürgermeister mit den Hygieneregeln aber nicht ganz so genau. So hätten die positiv getesteten Mitarbeiter zuvor angeblich nicht nur Kontakt zu den Mitarbeitern ihrer Abteilung, sondern auch zu fast allen anderen Mitarbeitern der Verwaltung gehabt und beispielsweise ebenso dieselben Bürogeräte oder Toiletten benutzt. Auch gewisse Äußerungen des Stadtoberhauptes in Bezug auf das Coronavirus würden seine Meinung deutlich machen. Diese versteckt der Bürgermeister auch nicht in der Öffentlichkeit.

Was Raue über die „sogenannte Pandemie“, die Entscheidungen der Regierung und das Thema Impfen denkt, kann man aber auch einfach direkt auf seinem Facebook-Profil nachlesen. Erst am Freitag postet er unter anderem ein Bild von sich mit der Aufschrift #ichlassmichnichtimpfen und bekommt dafür virtuell viel Applaus. Doch nicht allen gefällt der Beitrag. So kommentiert eine Nutzerin: „Schade, dass Sie als Bürgermeister solche Statements absetzen.“ Andere sehen darin zudem die Verletzung der Neutralitätspflicht.

Unabhängig von seinen auf Facebook häufig als „private Meinung“ geteilten Inhalten, versichert er auf MAZ-Nachfrage: „Die Stadtverwaltung ist ein verantwortungsvoller Arbeitgeber.“ Demnach würden auch im Jüterboger Rathaus die geltenden Corona-Regeln eingehalten. Zuständig für die Einhaltung und Kontrolle der Schutzmaßnahmen ist laut Landkreis zunächst der Arbeitgeber selbst. Die einzuhaltenden Maßnahmen regelt die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg.

Gurske : „Anzeigen wird nachgegangen“

Neben den dort allgemein festgehaltenen Regelungen schreibt sie zusätzlich speziell für Arbeits- und Betriebsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude vor, dass die Beschäftigten und Besucher in Arbeits- und Betriebsstätten sowie in Büro- und Verwaltungsgebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben. Dies gilt nicht, wenn sie sich an einem festen Platz aufhalten, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern sicher eingehalten wird oder wenn die Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel durch geeignete technische Vorrichtungen mit gleicher Wirkung wie durch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verringert wird. Darüber hinaus haben alle Personen bei der Nutzung von Personenaufzügen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Anzeigen zu Verstößen“, so Sozialdezernentin Gurske „wird nachgegangen.“

