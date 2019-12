Adventsschmuck-Basteln für Kinder

Jüterbog

Gerade noch rechtzeitig, um das die erste Adventskerze inmitten der dazugehörigen Dekoration zu entzünden, lud der Jüterboger Modellsportlub am Sonnabend zuvor auf dem Toom-Baumarkt Kinder zum Adventsbasteln ein. „Wichtelstube“ lautete diesmal das Thema. Zur Veranstaltungspremiere vor einem Jahr standen Schwibbögen auf dem Plan.

Kooperation hat sich Stück für Stück entwickelt

„Die Idee des Adventsbasteln hat sich Stück für Stück entwickelt“, schildert Baumarkt-Chef Hendrik Papenroth. Bereits im vergangenen Sommer hatte der Jüterboger bei den Modellbauern angefragt, ob sie nicht bei ihm mit den Kindern von Kunden Insektenhotels bauen würden. „Das ist auf Anhieb super gelaufen, so dass es bis zur Idee, so etwas auch in der Vorweihnachtszeit zu machen, nicht weit war“, sagt Papenroth, der die Aktion eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten nennt.

Adventsbasteln für Kinder - Modellbauclub Jüterbog auf dem Toom-Baumarkt Jüterbog Quelle: Uwe Klemens

Aus dem einzigen Fehler des Vorjahres gelernt haben auch die Modellbauer. „Denn die von uns schon vorgefertigten Teile haben gerade so gereicht. Eigentlich dachten wir, es langt noch für unseren Bastelstand auf dem Weihnachtsmarkt“, sagt Vereinsmitglied Nico Stamm. In den zurückliegenden Wochen haben jugendliche und erwachsene Mitglieder deshalb ordentlich vorgearbeitet und mit der Dekupier-Säge Unmengen an Tannenbäumen, Tieren und Häusern aus Sperrholz ausgesägt und die übers Jahr gesammelten Zweige, Tannenzapfen, Hagebutten und ähnliche Utensilien aus dem Lager geholt, damit es auch für den Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende reicht.

Auch Großmütter helfen

Auch in diesem Jahr herrschte an jungen Bastlern kein Mangel. „Dazu kommen noch die Väter und Opas, die darauf achten, dass alles ordentlich wird“, freut sich Papenroth über den Erfolg der Aktion. Auch Mütter und Großmütter erwiesen sich übrigens als perfekte Ratgeber, wenn es um den Umgang mit Kleber, Cutter oder Pinsel ging.

„Eine super Idee“, schwärmt Anke Haberland, die mit ihrem Sohn gekommen ist. „Oscar ist zwar schon seit eineinhalb Jahren im Modellsport-Verein, aber er kann vom Basteln nicht genug bekommen“, sagt die Neuhoferin, die sich schon auf den Tischschmuck ihres Sohnes freute.

Von Uwe Klemens