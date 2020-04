Jüterbog

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück in Jüterbog, indem sie das Tor aufbrachen. Daraufhin betraten sie die unverschlossene Garage und entwendeten ein Moped der Marke Simson. Die Höhe des entstandenen Schadens gab der Eigentümer mit 1200 Euro an. Vorhandene Spuren konnten von der Polizei gesichert werden.

Von MAZonline