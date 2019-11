Techno-Event abgesagt: Westbam hat nie zugesagt

Jüterbog

Die für Samstag im Stadtteil Jüterbog II angekündigte Großveranstaltung „ Winterbeats“ mit Techno-Legende Westbam als Hauptact fällt aus. Das teilte der Veranstalter Andreas Werla kürzlich über Facebook mit. Laut des Geschäftsführers der Firma „Shotevent“, die in Jüterbog II den Bau von Europas längster Schießbahn für Zivilisten und eines Action Parks plant, musste die Veranstaltung „aus brandschutzrechtlichen Bedenken eines Sachverständigen“ abgesagt werden. Das klingt zunächst nicht ungewöhnlich – jedoch kommen aktuell immer mehr widersprüchliche Details zu der Veranstaltung ans Licht.

Leere Versprechungen für mehr Wählerstimmen?

Laut MAZ-Informationen wurde die Veranstaltung nie beim Ordnungsamt der Stadt Jüterbog angemeldet. Und auch der Landkreis Teltow-Fläming hat laut eigenen Aussagen keine Kenntnis über das Event, welches hunderte Besucher nach Jüterbog II locken sollte. Darüber hinaus wirft die Reaktion aus den Reihen der angekündigten Künstler zum geplanten Auftritt in Jüterbog Fragen auf.

Hinzu kommt der Verdacht, dass Jüterbogs Bürgermeister Arne Raue (WsJ) zehn Tage vor seiner Wiederwahl am 1. September bewusst mit der Veranstaltung geworben hat, um auch junge Wähler auf seine Seite zu ziehen.

Raue und Werla posieren mit Plakat auf Facebook

Rückblick: In einem Facebook-Post der Stadt Jüterbog vom 22. August posieren Arne Raue (WsJ) und Andreas Werla gemeinsam auf einem Foto und halten ein Veranstaltungsplakat in die Kamera. Dazu der Kommentar: „DJ Westbam kommt nach Jüterbog“. Zudem ist von einem großen beheizten Festzelt in XXL-Größe die Rede. „Derzeit“, so heißt es in dem Beitrag vom August „laufen die Planungen für das Techno-Event auf Hochtouren.“

Wie Arne Raue der MAZ auf Nachfrage berichtete, soll seines Wissens der Zeltboden der Grund für die Absage des Events sein. Demnach erhielt der Veranstalter vom Brandschutzgutachter keine Freigabe.

Vielen Einwohnern aus Jüterbog und Umgebung war klar, dass die Veranstaltung ins Wasser fällt. Denn bis auf den Facebook-Post im August wurde in den vergangenen drei Monaten weder für die Veranstaltung geworben, noch gab es Informationen zum Kartenvorverkauf. Der sollte eigentlich vier Wochen vor dem Event starten.

Dabei war das Interesse groß. Allein der Facebook-Beitrag der Stadt wurde rund 10.000 Mal aufgerufen und 150 Mal geteilt. Nachfragen von Nutzern zu den weiteren Infos blieben unbeantwortet.

Westbam will nicht für Bürgermeister auftreten

Die Zweifel bestätigt auch das Booking-Team von Westbam. „ Westbam wurde angefragt – ursprünglich mal für August, dann für den 23. November. Der Veranstalter Andreas Werla hat sich dann aber nie mehr gemeldet und es gibt auch keinen Vertrag“, so Daniel Scheurich. Zudem bezweifelt der Booker, dass es trotz der Anfrage überhaupt zu einem Auftritt gekommen wäre. „Für die AfD wird Westbam ganz sicher nicht auftreten“, so Scheurich.

Im März 2018 legte Westbam in der Fläminghalle in Luckenwalde auf. Quelle: Frank Nessler

Mit der Anspielung meint er den Jüterboger Bürgermeister. Denn Arne Raue (WsJ) ist aufgrund seiner vergangenen Äußerungen überregional bekannt und umstritten. Zudem wurde vor wenigen Tagen bekannt, dass er über die Wahlliste der AfD einen Platz im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes erhielt.

Dass er und Werla mit Westbam für eine Veranstaltung geworben haben, obwohl dieser gar nicht für einen Auftritt in Jüterbog zugesagt hatte, könnte Konsequenzen haben. „Wir behalten uns rechtliche Schritte vor“, so Daniel Scheurich gegenüber der MAZ.

Raue gibt sich auf Nachfrage zugeknöpft

Auf Nachfragen beim Bürgermeister, welche Bedenken durch den Brandschutzgutachter geäußert wurden, ob die Veranstaltung beim Ordnungsamt der Stadt Jüterbog angemeldet wurde und ob er davon wusste, dass Westbam nicht am 23. November in Jüterbog auftreten wird, antwortete Arne Raue der MAZ am Donnerstag: „Diese Fragen werde ich nicht beantworten, da sie im Wesentlichen Inhalte berühren, die nicht für Sie bestimmt sind und dem Datenschutz unterliegen.“Auf die Frage, ob er dem Veranstalter Andreas Werla künftig noch vertraue, erwiderte Raue: „Die Frage, wem ich in welchem Maß vertraue, muss ich Ihnen gegenüber nicht erläutern und habe dies auch nicht vor.“

Werla postet schon das nächste Versprechen

Eine Anfrage an Andreas Werla blieb bisher unbeantwortet. Via Facebook kündigte er jedoch an, „ Winterbeats“ in Form eines Festivals im Sommer 2020 nachholen zu wollen.

Von Isabelle Richter