Netto bestätigt Planungen für Fuchsberge

Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Edeka-Marktes in der Schloßstraße Jüterbog beginnen wie geplant am Dienstag nach Ostern. Wie ein Edeka-Sprecher der MAZ auf Nachfrage mitteilte, wird es für Kunden jedoch keine Einschränkungen beim Einkauf geben. Denn ab dem 14. April wird lediglich im zurzeit leerstehenden Gebäude nebenan gearbeitet. Zudem handele es sich bei den Bauarbeiten nicht um größere Umbauarbeiten, sondern um ergänzende Maßnahmen zur Brandschutzsicherheit.

Auf der Fläche, wo sich bis zum 18. Januar noch eine Netto-Filiale befand, soll der Edeka-Markt nun erweitert werden. Die Neueröffnung der zusätzlichen Verkaufsfläche mit dem Schwerpunkt Getränke sei für August geplant.

Filiale noch im Planungsstatus

Auch zur Netto-Filiale in den Fuchsbergen gibt es Neuigkeiten. Während Netto sich im Januar zu einer Filiale an besagtem Standort noch bedeckt hielt, erklärt der Discounter der MAZ nun auf Nachfrage: „Gerne bestätigen wir Ihnen, dass eine neue Netto-Filiale in Jüterbog, in der Straße Fuchsberge, geplant ist.“ Wegen des frühen Planungsstatus könnten jedoch noch keine weiteren Informationen zu der Filiale herausgeben werden.

Bis der erste Einkaufswagen dort rollen kann, müssen sich die Bürger wohl trotzdem noch ein wenig gedulden. Denn wie die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Teltow-Fläming auf MAZ-Nachfrage mitteilt, wurde ein Bauantrag bisher noch nicht eingereicht.

