Jüterbog

Gute Nachrichten für die Mobilfunkversorgung in Jüterbog: Die Deutsche Telekom hat eine weitere Mobilfunkstation in der Stadt in Betrieb genommen. Man habe dafür in den vergangenen drei Monaten einen Standort neu gebaut, teilte das Unternehmen jetzt mit. Durch den Ausbau steige die Mobilfunk-Abdeckung in Jüterbog in der Fläche und es stehe insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Ein Standort dient zudem der Versorgung entlang der Bahnstrecke.

Die Telekom betreibt nach eigenen Angaben im Landkreis Teltow-Fläming jetzt 77 Standorte. Die Bevölkerungsabdeckung liege bei rund 99 Prozent. Bis 2022 sollen weitere 23 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 19 Standorten Erweiterungen mit LTE und 5G geplant, teilte der Konzern mit.

Der lokale SPD-Landtagsabgeordnete Erik Stohn begrüßte in einer Pressemitteilung den Ausbau. „Die digitale Infrastruktur wird weiter ausgebaut. Schnelles Internet überall bleibt unser Ziel. Das Land fördert den Breitbandausbau daher massiv“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag.

Von MAZonline