Jüterbog

Nach zwölfjährigem Tiefschlaf soll das schon längst geplante Wohngebiet „Am Holländer“ wieder wachgeküsst werden. Die Luckenwalder Lautsch Immobilien GmbH unter ihrem Jüterboger Geschäftsführer Christian Grothe hat inzwischen die dafür notwendigen Flurstücke gekauft und will das Wohngebiet mit etwa 25 Einfamilienhäusern auf einer Fläche von rund 3,5 Hektar zwischen Werderscher Siedlung und Kläranlage entwickeln.

Bei der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses (BSA) am Mittwochabend ging es zunächst um die Wiederaufnahme des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans. Im Dezember 2020 hatte der neue Vorhabenträger dies beantragt, um „attraktive Flächen für den Wohnungsbau am nordöstliche Stadtrand“ zu entwickeln. Darin erklärte er sich auch bereit für die damit zusammenhängenden Kosten aufzukommen.

Vorbereitende Maßnahmen können schon ergriffen werden

Laut Bauamtsleiterin Kira Wenngatz gebe es schon konkrete Pläne und Vorabstimmungen mit anderen Behörden, sodass vorbereitende Maßnahmen bereits ergriffen werden könnten. Warum der vorherige Investor abgesprungen ist, wisse sie nicht. An den Behörden habe das nicht gelegen, betonte sie.

Auf dem künftigen Wohngebiet „Am Holländer“ werden erst einmal Eidechsen eingefangen und umgesiedelt bevor die Bauarbeiten beginnen dürfen. Quelle: Victoria Barnack

Auf die Frage, ob die Stadt überhaupt Bedarf für solch ein Wohngebiet habe antwortete Bürgermeister Arne Raue (WsJ): „Für mich als Stadt ist dies die einzige Fläche, die noch den Bau von Einfamilienhäusern im privaten Eigentum zulässt.“

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig der Stadtverordnetenversammlung (SVV) zur Annahme empfohlen. Dissens gab es hingegen beim nächsten Tagesordnungspunkt. Dabei ging es um einen städtebaulichen Vertrag, der unter anderem die Beteiligung des Investors an den sozialen Folgekosten regeln soll. Genau solche Verträge sollen künftig bei jeder größeren Wohnungsbaumaßnahme geschlossen werden, um die Stadt zum Beispiel bei der Finanzierung der dadurch notwendig werdenden Infrastrukturmaßnahmen wie neue Kitaplätze und Schulen zu entlasten.

Richtlinie noch nicht verabschiedet

Das Problem ist nur, dass es bisher noch keine verabschiedete Richtlinie dazu gibt beziehungsweise noch nicht einmal eine grundsätzliche Einigung darüber. Das soll erst bei der nächsten SVV Ende April geschehen.

Bedenken dagegen gab es schon beim vorangegangenen BSA. Nun fühlte sich Alexander Struck (WsJ) davon überrumpelt. „Hier werden schon die ersten Nägel mit Köpfen gemacht.“

Als Ausschuss habe man erst beim letzten Mal die Information bekommen, ärgerte sich auch der sachkundige Bürger Ulrich Theilemann, „und jetzt wird schon der Investor damit konfrontiert!“

Die Vorplanungen für das Wohngebiet und die Vorbereitungen für die Folgekostenrichtlinie seien parallel gelaufen, meinte Kira Wenngatz. „Wir haben ihn also nicht ganz überfallen“, sagte sie. So würden ihm auch nur 50 Prozent dessen berechnet, was der Richtlinienentwurf vorsehe.

Theilemann schlug vor, die Folgekosten erst einmal abzutrennen und später noch einmal vorzunehmen. Das berge aber das Risiko, gab Hendrik Papenroth (FBJ) zu bedenken, dass der Investor nachher 100 Prozent zahlen müsse, wenn die Richtlinie vorher verabschiedet wird.

Überrascht, aber nicht unvorbereitet

Investor Grothe selbst zeigte sich zwar nicht unvorbereitet, sei aber bei den Verhandlungen doch etwas überrascht gewesen über diese Folgekostenfrage, sagte er und verwies auf die explodierenden Baukosten, die ihn obendrein belasten würden.

Der Ausschuss einigte sich darauf, diesen Antrag zurückzustellen, um erst einmal die grundsätzliche Diskussion und deren Ergebnis in der SVV abzuwarten.

Von Hartmut F. Reck