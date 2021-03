Jüterbog: Neues Wohngebiet nimmt erste Hürde

Jüterbog

Eine gartenstadtähnliche Bebauung schwebt Dierk Giese nördlich der Straße Fuchsberge in Jüterbog vor. Dort befindet sich ein neun Hektar großes ehemaliges Kasernengelände, das sich im Eigentum der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog (WBJ) befindet, deren Geschäftsführer Dierk Giese ist. Das Gelände ist legendär, sowohl historisch als auch cinematographisch. Vor 20 Jahren diente es als Kulisse für den Hollywood-Film „Der Pianist“, den Kult-Regisseur Roman Polanski dort drehte. Es sollte das zerstörte Warschau im Zweiten Weltkrieg darstellen.

Seit dem endgültigen Abriss der alten Militärgebäude ist dort nicht mehr viel geschehen. Zuletzt ließ die Stadt Jüterbog ihren Bauhof dort mehrere Bäume fällen, um zu verhindern, dass sich dort ein Wald ausbreitet, der den eigenen Plänen im Wege stehen könnte.

Im Januar machte der städtische Bauhof Kahlschlag auf dem Gelände der Stadt zwischen Fuchsberge, Millionenbrücke und Bahnanlage. Quelle: Isabelle Richter

Vor zwei Jahren, also noch vor der Kommunalwahl und der Bürgermeisterwahl 2019, hatte die Stadt Jüterbog über ihre eigene Wohnungsbaugesellschaft (WBJ) das Gelände vom Land Brandenburg für einen höheren sechsstelligen Betrag gekauft, um dort neuen Wohnraum zu schaffen.

Am Mittwochabend nun wurde auf einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses (BSA) und des Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketingausschusses (WSA) in der geräumigen Wiesenhalle ein Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans Nummer 042 „Quartier Fuchsberge I“ empfohlen. Den Beschluss dazu wird die Stadtverordnetenversammlung (SVV) am 31. März fällen.

Getrennte Abstimmung

Die Abstimmung wurde für jeden Ausschuss getrennt vorgenommen. Beide fielen nicht einstimmig aus. Beim BSA gab es fünf Ja- und zwei Neinstimmen bei einer Enthaltung. Der WSA stimmte dreimal mit Ja und einmal mit Nein bei einer Enthaltung.

Was nicht allen stimmberechtigten Ausschussmitgliedern zu gefallen schien, war die Tatsache, dass die Stadt auf einem nicht unerheblichen Teil der Planungskosten sitzenbleiben wird. Stadtkämmerer René Wolter warb jedenfalls dafür, dass die dafür im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen 132.000 Euro nicht herausgestrichen werden, auch wenn dafür eigentlich der Eigentümer des Grundstücks, also die Wohnungsbaugesellschaft, zuständig sei.

Nur 70 Prozent kommen wieder rein

Immerhin habe die Stadt damals der eigenen Wohnungsbaugesellschaft das Gelände „übergeholfen“, so Wolter, die mit dem Kauf eine Bebauungsverpflichtung eingegangen sei. „Die Planungskosten dürften die 132.000 Euro im Haushalt weit übersteigen“, meinte Kämmerer Wolter, der damit rechnet, dass die Stadt vielleicht nur 70 Prozent der Gesamtplanungskosten wieder von der WBJ hereinbekommen wird, weil nicht alles dem Vorhabenträger in Rechnung gestellt werden könne.

Geplant werden soll jedenfalls ein Wohngebiet, das auch als Bindeglied zwischen dem Ortsteil Jüterbog II jenseits der Bahn und der Innenstadt fungieren soll.

Lockere Bebauung

Genauer beplant werden soll es dann von der WBJ gemeinsam mit Investoren. Vorgesehen ist laut Dierk Giese eine „gartenstadtähnliche Konstellation“, wie er auf MAZ-Nachfrage sagte. Das bedeute eine „lockere Bebauung“ mit Ein-, Zwei- und kleineren Mehrfamilienhäusern einschließlich sozialer Infrastruktur wie Schule, Kita und Treffpunkten.

Oberstes Ziel sei bezahlbarer Wohnraum, so der WBJ-Geschäftsführer. Deshalb sei auch dort sozialer Wohnungsbau vorgesehen. Solche Pläne zu machen und umzusetzen sei eine ganz normale Aufgabe einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die damit eine öffentliche Aufgabe wahrnehme. Giese. „Wir freuen uns darauf!“

Von Hartmut F. Reck