Jüterbog

Was für die einen nicht mehr gut genug ist, ist für die anderen immer noch besser als gar nichts. 45 ausrangierte Monitore und 20 Laptops in noch allerbestem Zustand erhielt nun das Goethe-Schiller-Gymnasium am Donnerstag von den Jüterboger Computer-Spezialisten Lutz Brüggemann und André Röcklebe überreicht. Brüggemann hatte in Berlin die Zentrale des Parfümerie-Online-Shops „Flaconi.de“ komplett neu ausgestattet. Seine Auftraggeberin wollte die gar nicht mal so alten Geräte nicht auf den Müll werfen und fragte ihn, wem man die spenden könne. Über Röcklebe kam der Kontakt zum Gymnasium zustande. Der Diplom-Ingenieur für Nachrichtentechnik arbeitet oft und eng mit Informatiklehrer Jens Angerhöfer und dessen technikbegeisterten Schülern zusammen, zu denen auch Röcklebes Sohn gehört. „Die Geräte sind zwar gebraucht“, so der Computer-Fachmann, „aber wesentlich besser als das, was ich zuhause benutze.“

Verbesserung der Lernbedingungen

Ein Teil der Laptops soll laut Schulleiter Sebastian Möller Schülern aus sozial schwachem Umfeld zur leihweisen Verfügung gestellt werden. Mit dem Rest will man eins der beiden Computerkabinette von 15 auf 30 Arbeitsplätze erhöhen, damit dort nicht mehr zwei Schüler an nur einem Computer arbeiten müssen. Ab dem kommenden Schuljahr sollen die Geräte zum Einsatz kommen.

Von Hartmut F. Reck