„Hier haste fünf Mark, aber hör endlich auf“ – mit diesem Satz seiner Großmutter begann für Raimund Siegel vor 24 Jahren, wie er selbst sagt, die schönste Zeit seines Lebens. Am 16. Juni 1996 erfüllte er sich einen Kindheitstraum und brachte seine frisch erstandene Drehorgel aus Berlin mit nach Jüterbog. Was bei seiner Großmutter weniger auf Begeisterung stieß, ist aus Jüterbog inzwischen nicht mehr wegzudenken. Als Orgelraimund ist der 70-Jährige seitdem stadtbekannt und lässt noch heute viele Herzen in seiner Heimat höher schlagen.

Rückzug aus der Öffentlichkeit

So auch am Dienstag auf dem Marktplatz. Anlässlich seines 24. Jahrestages ließ sich das Jüterboger Original nach drei Monaten Corona-Pause wieder vor dem Rathaus blicken. Mit Melodien und Sprüchen sorgte er dort wieder einmal für Stimmung. Auch vorbeilaufende Gäste aus der Schweiz wurden am Dienstag direkt vom Jüterboger Original in Empfang genommen und durften sich an der rund 30 Jahre alten Drehorgel versuchen. „Das sind die Momente, die Spaß machen“, so der Unterhaltungskünstler daraufhin.

Viele Jüterboger freuten sich über ein Pläuschchen mit Orgel-Raimund nach der Corona-Pause. Quelle: Isabelle Richter

Auch zahlreiche Jüterboger machten am Dienstag vor dem Leierkastenmann Halt und freuten sich, ihn wieder spielen zu sehen. Dort erfuhren sie jedoch, dass auch seine Tage als Kunstfigur ab sofort sind gezählt. Denn der 70-Jährige gab am Dienstag bekannt, dass er das letzte Jahr als Orgelraimund in der Öffentlichkeit auftreten wird. Nach seinem 25. Jahrestag im kommenden Sommer soll für ihn endgültig Schluss sein.

Großer Abschied im kommenden Jahr

Raimund Siegel will sich dann komplett aus dem Jüterboger Kulturleben zurückziehen. „Da werden Tränen fließen, das weiß ich jetzt schon“, sagt er mit Blick auf seinen Abschied. Viele Höhen, aber auch Tiefen hat er mit seiner geliebten Drehorgel schon erlebt. Trotzdem habe er sich bewusst für ein Ende nach 25 Jahren entschieden. Raimund Siegel möchte den Leuten als Jüterboger Original in guter Erinnerung bleiben und nicht darauf warten, bis er nicht mehr spielen kann oder ihn keiner mehr sehen will.

Eine große Feier mit geladenen Gästen soll es dann im Juni 2021 geben. Darüber hinaus wird Raimund Siegel im nächsten Jahr auch beim Oktoberfest und der Eröffnung der Karnevalssaison am 11. November zum letzten Mal zu sehen sein – genau wie beim Neujahrsbaden und dem anschließenden Feuerwerk im Januar 2022.

Dass Orgelraimund dann für immer von der Bildfläche verschwindet, daran glauben viele seiner Freunde und Fans noch nicht ganz. Doch der 70-Jährige hat sich bereits Gedanken gemacht, wie er die Zeit nach seinem Rückzug nutzt. Im vergangenem Jahr entdeckte er die Arbeit mit Holz für sich. Ein neues Hobby, bei dem er sich in Zukunft künstlerisch austoben will.

Von Isabelle Richter