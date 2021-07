Jüterbog

Sich einfach kommentarlos in den Ruhestand verabschieden – das kommt für Raimund Siegel alias Orgel-Raimund gar nicht in Frage. Nachdem er im vergangenen Jahr angekündigt hatte, dass er sich zu seinem 25. Jahrestag als Leierkastenmann und Unterhaltungskünstler verabschieden will, hatte die MAZ am Mittwoch von seinem Rückzug berichtet. Orgel-Raimund stellt jetzt allerdings klar: Er wird weitermachen.

Er konnte im vergangenen Jahr kaum spielen

„Ich gehe doch nicht einfach, ohne mich vernünftig von all denen zu verabschieden, die mich in den letzten Jahren immer unterstützt haben“, sagt der 71-Jährige. Zudem war das vergangene Jahr kein gutes Jahr, um sich jetzt schon zurückzuziehen. „Ich konnte ein halbes Jahr nicht auf dem Markt spielen wegen Corona“, so das Jüterboger Original. Hinzu kam eine Bein-OP. „Ich konnte zwei Monate nicht laufen“, so Orgel-Raimund. Durch einen aktuellen Krankenhausaufenthalt musste auch die Feier zum 25. Jahrestag am 16. Juni ins Wasser fallen. So kann und will sich der Unterhaltungskünstler nicht verabschieden. Geplant sei dies nun im kommenden Jahr zum 26. Jahrestag seines Leierkastenmann-Daseins nachzuholen.

Bis dahin möchte er die Jüterboger weiterhin mit seinen bekannten Melodien und kecken Sprüchen erheitern. Sobald der 71-Jährige wieder fit ist, wird er sich wieder auf dem Markt sehen lassen, verspricht er. Auch bei den bevorstehenden Veranstaltungen wie dem Fürstentag oder der Eröffnung der diesjährigen Karnevalssaison am 11.11. will Raimund-Siegel natürlich wieder für Stimmung in der Stadt sorgen.

Von Isabelle Richter