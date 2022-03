Jüterbog

Die Kriegsbilder aus der Ukraine beschäftigen seit zwei Wochen die Menschen in ganz Deutschland. Auch viele Jüterboger zeigen sich betroffen von den Ereignissen. Darunter auch Raimund Siegel alias „Orgelraimund“, der sich in dieser Woche dazu entschieden hat, seine Bekanntheit in der Stadt zu nutzen und den Menschen in der Ukraine mit einem persönlichen Beitrag aktiv zu helfen. In der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr spielte das Jüterboger Original am Donnerstag für den guten Zweck auf seiner Drehorgel im Jüterboger Zentrum. Die Münzen und Scheine, die währenddessen in seinem Sammeltopf landeten, sollen den Kriegsopfern zugute kommen.

Wie Raimund Siegel berichtet, sind bei der zweieinhalbstündigen Aktion stolze 241,16 Euro zusammengekommen. Die Summe wird „Orgelraimund“ nun dem Deutschen Roten Kreuz übergeben. Genutzt werden die Spenden, um die Ukrainer mit dem zu versorgen, was sie gerade dringend benötigen. Zum Beispiel Medikamente, Hygieneartikel oder Nahrung.

Viele ältere Jüterboger haben Kriegszeiten schon einmal durchlebt

„Für mich war das sehr emotional, weil mir viele ältere Leute erzählt haben, wie erschrocken und erschüttert sie sind“, so Raimund Siegel nachdenklich über seinem Besuch auf dem Markt. Bei vielen würden mit den aktuellen Bildern aus der Ukraine schreckliche Erinnerungen geweckt. Einige seiner Zuhörer hatten sogar Tränen in den Augen, weil sie „das alles schon mal durchgemacht haben“, so der Leierkastenmann. Dass sie solche Szenen nun wieder miterleben müssen, ist für viele Senioren unvorstellbar und macht ihnen Angst.

Daumen hoch: Die Aktion am Donnerstag hat eine stolze Summe eingebracht. Orgelraimund sagt Danke an alle Unterstützer in Jüterbog. Quelle: Privat

Auch Orgelraimund fürchtet sich davor, dass der Krieg nach Deutschland kommen könnte. „Als ich am Mittwoch meine Orgel fertig gemacht habe, ging um kurz nach 15 Uhr die Feuerwehrsirene los. Dabei ist mir gleich in den Kopf geschossen, was das gerade für die Menschen in der Ukraine bedeutet. Wenn dort die Sirene heult, bedeutet das, sie müssen sich vor Bomben in Sicherheit bringen. So etwas möchte ich hier nicht erleben.“

Die Geschichten, die er am Donnerstag auf dem Markt gehört hat, haben ihn aufgewühlt. Dass sie erzählt werden und immer wieder daran erinnert wird, was Krieg bedeutet, sei „traurig, aber wichtig“, so Siegel. Das Jüterboger Original ist auf der anderen Seite überwältigt von der Spendenbereitschaft der Jüterboger. Er selbst sei nie politisch gewesen und wolle sich auch jetzt nicht anmaßen, sich zum Konflikt zu äußern, da ihm dazu die umfassenden Hintergründe fehlen, sagt er. Die unschuldigen Menschen, die nichts mit dem Krieg zu tun haben, möchte er nicht im Stich lassen und seinen Beitrag zur Hilfe leisten. „Die Jüterboger kennen mich seit vielen Jahren und bringen mir ihr Vertrauen entgegen. Dafür möchte ich mich bei ihnen recht herzlich bedanken.“

Von Isabelle Richter