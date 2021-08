Jüterbog

Der Leierkasten strahlt im neuen Glanz und Jüterbogs Drehorgel-Spiegel Raimund Siegel strahlt mit ihm um die Wette. „Ich freu’ mich schon so dolle“, blickt der 71-jährige Hobby-Musiker auf den morgigen Donnerstag voraus. Zum ersten Mal seit fast genau einem Jahr wird er auf dem Wochenmarkt seiner Heimatstadt mit schwungvollen Klängen die Marktbesucher erfreuen.

Pandemie und die eigene Gesundheit

Orgel-Raimund ist zuversichtlich, dass zumindest seine persönliche Pechsträhne endlich ein Ende hat. Denn nicht nur die Corona-bedingten Einschränkungen haben seinem leidenschaftlichen Treiben im vergangenen Jahr ein jähes Ende bereitet, sondern auch die eigene Gesundheit. „Der 85-Geburtstag, zu dem ich im letzten Jahr als Überraschungsgast eingeladen war, war das letzte Mal, dass ich vor Leuten gespielt habe. Dann kam Corona zurück und gleichzeitig wollten meine Knochen auch nicht mehr mitspielen“, sagt Siegel.

Die beiden, aufgrund großer Schmerzen dringend notwendigen Knieoperationen mussten wegen der Pandemie mehrfach verschoben werden, so dass aus dem im Frühsommer geplanten großen Drehorgel-Finale nichts wurde. Am 16. Juni, auf den Tag genau 25 Jahre nach seinem Debüt als Leierkasten-Mann, wollte sich der Mann mit dem Dauerlächeln als Markenzeichen mit einer großen Sondervorstellung ganz offiziell zur Ruhe setzen, humpelte stattdessen jedoch mühsam durch die Stadt.

Die 25 als magische Zahl

„25 Jahre war für mich die lange angesteuerte, magische Zahl. Am Anfang war es die 10, dann die 15 und später die 20 und ich hätte ganz am Anfang nicht geglaubt, dass ich überhaupt so lange durchhalten würde. Aber ich hatte unheimlich viel Glück, viele, viele Fans und Unterstützer und unendlich viele schöne Erlebnisse“, schildert Raimund Siegel in Kurzfassung seine Karriere als Jüterboger Drehorgel-Spieler und Spaßmacher.

„Doch ich spüre auch, dass ich eben auch 25 Jahre älter geworden bin und mir vieles heute nicht mehr so leicht fällt wie am Anfang“, sagt Orgelraimund und meint damit nicht nur die ewige Schlepperei seiner 30 Jahre alten Stüber-Orgel über Bahnhofs- und Rathaustreppen, sondern auch das lange Stehen beim Spielen und die Konzentration auf die sorgsam in seine Show eingearbeiteten Gags und Details. „Bevor die Leute eines Tages sagen ’Gut, dass er endlich abtritt’, will ich mich nun zu einem Zeitpunkt verabschieden, wenn viele noch ’schade’ sagen werden“, erläutert Raimund Siegel, warum die nun ins nächste Jahr verschobene Abschiedsshow sein ultimativ letzter öffentlicher Auftritt werden soll.

Orgelraimund daheim in seinem Chronik-Archiv. Quelle: Uwe Klemens

„Ganz aufhören werde ich nicht und sicher noch hier und da mal im privaten Rahmen spielen, aber ich muss meine Kräfte einteilen und werde mir ganz ohne Druck aussuchen, auf welcher Hochzeit ich tanzen möchte“, sagt Orgelraimund, dessen Familie schon jetzt der Meinung ist, dass er sicher irgendwann unter Orgelentzug leiden wird.

„Es ist ja nicht nur das Spielen an sich, sondern das schöne Drumherum, wenn ich mit den Leuten, nicht über sie, meine Späße mache und es schaffe, auch mal das Eis zum Schmelzen zu bringen“, beschreibt Raimund Siegel die Faszination des für ihn schönsten Hobbys der Welt.

Botschafter seiner Heimatstadt

Als Botschafter seiner Heimatstadt hat er es mit seiner Drehorgel sogar bis nach Belgien, Frankreich und nach Holland geschafft. „Wenn es Dich nicht gäbe, müsste man Dich erfinden“, hat ihm Altbürgermeister Bernd Rüdiger ins Fan-Buch geschrieben und auch dessen Nachfolger Arne Raue lobte Siegel mehrfach als besonders wertvolles Aushängeschild der Stadt.

Was Raimund Siegel bei seinen großen und kleinen Auftritten alles erlebt hat, hat er in unzähligen, mit vielen Fotos geschmückten Tagebüchern festgehalten. „Derzeit bringe ich alles in Buchform, damit nicht nur ich, sondern auch andere später nachlesen können, wie toll das Leben eines Leierkastenmannes ist“, sagt Siegel.

Am morgigen Donnerstag wird er von 9.30 Uhr bis 12 Uhr die Wochenmarkt-Besucher erfreuen. Am kommenden Sonntag ist er um 14.30 Uhr im „Café im Atelier“ in der Großen Straße beim Sonntags-Café zu Gast.

Von Uwe Klemens