Nach der Sanierung der B102-Ortsdurchfahrt auf dem Abschnitt Große Straße/Pferdestraße gab es am Ergebnis einiges zu kritisieren. Was viele Einwohner unter anderem störte: Das fehlende Grün. Um das zu ändern, wurde in diesem Jahr der Verfügungsfonds der Stadt Jüterbog genutzt.

Kurz vor Jahresende sind die ersten Pflanzkübel am Montag an zwei Standorten aufgestellt worden. Der Jüterboger Stadtverordnete und Toom-Geschäftsführer Hendrik Papenroth hatte das Projekt in die Hand genommen. Schon im Juni wurde die Idee mit der Einreichung des Antrages auf den Weg gebracht.

Jüterboger Stadtverordneter wollte Anstoß geben

Das Gremium hat sich einstimmig für die Förderung des Projektes entschieden. Die Kosten werden jeweils zur Hälfte aus privaten Mitteln und aus Städtebaufördermitteln gestemmt. Insgesamt 3000 Euro wurden für die Pflanzkübel aus dem Fonds der Stadt freigegeben.

Der Eigenanteil von 50 Prozent wurde vom Toom-Baumarkt bereitgestellt. „Wir hatten das schon öfter mal beim Händlerstammtisch diskutiert, aber dann ist daraus nie so richtig was geworden“, sagt Hendrik Papenroth. Mit dem Platzieren der ersten Pflanzkübel wollt der Stadtverordnete nun den Anstoß geben.

Die Kübel wurden optisch passend in einem Grauton gewählt. Quelle: Isabelle Richter

„Eigentlich war der Verfügungsfonds ja auch mal genau für solche Projekte gedacht“, erklärt Andreas Rau, Wirtschaftsförderer der Stadt Jüterbog und Mitglied im Verfügungsfonds-Gremium.

Händler beteiligen sich an Verschönerung von Jüterbog

Er hofft, dass sich in Zukunft weitere Händler daran beteiligen und Eigeninitiative für die Verschönerung der Innenstadt zeigen. Denn die Aktivierung privaten Engagements und privater Finanzressourcen für den Erhalt, die Entwicklung und die Aufwertung des Stadtgebietes ist eines der ausschlaggebenden Förderkriterien.

Drei Pflanzkübel mit Winterbepflanzung stehen nun vor den neuen Räumlichkeiten der Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog (WBJ) in der Pferdestraße 49 sowie in der Großen Straße 114 vor dem Bestattungshaus Unger. Die Aufstellung erfolgte mit technischer Unterstützung des Bauhofes.

Neben Hendrik Papenroth und Andreas Rau packte auch Bürgermeister Arne Raue (WsJ) mit an. Das Stadtoberhaupt hofft, dass die hübschen Pflanzkübel unversehrt bleiben. Im Frühjahr wird Hendrik Papenroth die neuen Kübel noch mit einer passenden Bepflanzung bestücken. Die weitere Pflege sollen bestenfalls diejenigen übernehmen, vor dessen Türen die Dekoration nun steht.

Andreas Rau, Arne Raue und Hendrik Papenroth (v.l.) vor einem der neuen Pflanzkübel in der Pferdestraße. Quelle: Isabelle Richter

Noch mindestens zehn weitere Standorte können künftig mit Pflanzkübeln bestückt werden. Wie Andreas Rau berichtet, sind die Flächen bereits in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde und dem Tiefbauamt der Stadt ermittelt worden. Sie sollen künftig einen schöneres Bild herstellen. Denn die Denkmalschutzbehörde hatte damals auch entschieden, dass keine Bäume in der Straße stehen sollen. Demnach müsse die Stadt dem laut Andreas Rau mit ein paar grünen Akzenten entgegenwirken.

Jüterboger loben die Aktion

Bei den vorbeigehenden Fußgängern kam das auch sofort gut an. Die bepflanzten Kübel vielen sofort auf. „Das sieht toll aus“, so eine Passantin im vorbeigehen. Neben diesem Projekt haben in 2021 noch weitere Initiativen finanzielle Unterstützung durch den Verfügungsfonds beantragt. Unter den Projekten befindet sich etwa ein Mehrgenerationenspielplatz, der demnächst in Kloster Zinna entstehen soll. Darüber hinaus hatte der Heimatverein „Jüterboger Land“ in diesem Jahr Mittel beantragt, um die Stele im Karnipp wieder schön herzurichten.

Das Entscheidungsgremium tagt einmal im Quartal und berät über die Bewilligung eingehender Anträge. Zu den Mitgliedern zählen die Einwohnerinnen Doreen Jannek, Caterina Grüning, und Sabrina Dimde sowie Dierk Giese (WBJ), Max Theilemann (AfD), Andreas Rau (Wirtschaftsförderer) und Anja Bruckbauer (Sanierungsträger).

