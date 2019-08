Jüterbog

Fachkräftemangel, Existenzängste und traurige Abschiede von Patienten – all diese Extremsituationen hat Mandy Groth in den vergangenen Jahren durchlebt. Viele Gefühle kommen in der 36-Jährigen erst jetzt so richtig hoch. Der Grund: Nach der Gründung im Sommer 2009 feiert die ausgebildete Krankenschwester mit BWL-Studium in diesem Jahr das 10-jährige Bestehen ihres eigenen Pflegedienstes WIB Homecare.

Engagement und Leidenschaft sind selbstverständlich

Eine interne Jubiläumsfeier gab es bereits am vergangenen Wochenende in Kloster Zinna. Dass die Geschäftsführerin dort mehrfach für ihren Vorzeige-Pflegedienst gelobt und als „Powerfrau“ betitelt wurde, ist für die 36-Jährige noch immer befremdlich. Daran gewöhnen wird sie sich wohl nie. Denn Mandy Groth hält nicht viel von Eigenlob. Ihren Job mit Engagement und Leidenschaft zu erledigen, sei für sie selbstverständlich. Genau so offen spricht sie aber auch über ihre Tiefs, in denen sie sich in der Rolle als Geschäftsführerin, Ehefrau und Mutter überfordert fühlt. Mandy Groth ist eben menschlich – und das schätzen auch ihre Mitarbeiter.

Bewerber sind skeptisch

Marian-Willi Beyer (30) begleitet Mandy Groth schon seit dem Gründungsjahr des Pflegedienstes und wurde im Jahr 2017 zu Brandenburgs beliebtestem Pflegeprofi gewählt. Einen anderen Arbeitsplatz kann sich der stellvertretende Geschäftsführer, der selbst noch regelmäßig auf Station ist, nicht mehr vorstellen. Auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasste Dienstpläne sowie ein guter Personalschlüssel und Weiterbildungsangebote sind die Gründe.

Die sind aber gleichzeitig auch ein Fluch, wie Marian-Willi Beyer verrät. Denn neue Bewerber sind aufgrund des schlechten Images der Pflegebranche oftmals skeptisch. „Die Bedingungen bei uns sind in der Regel so gut, dass uns das kaum einer glaubt“, erzählt der Intensivpfleger. Viele entscheiden sich deshalb am Ende für einen anderen Arbeitsplatz. Allerdings ist es auch nicht selten, dass sich die Bewerber nach kurzer Zeit wieder melden und dann doch bei WIB Homecare anfangen.

Arbeit in der Intensivpflege: Pflegerin macht Mut

Eine weitere Hemmschwelle sei für viele außerdem die Arbeit mit Beatmungs- und Wachkomapatienten. Die Luckenwalderin Leona Terno (38) kann jedem Bewerber aber nur Mut machen, sich der Herausforderung zu stellen. „Das wächst man ganz entspannt rein. Ich hatte während der Einarbeitung auch immer jemanden bei mir“, berichtet die examinierte Altenpflegerin über ihren Wechsel in die Intensivpflege. Die zweifache Mutter arbeitet bei WIB Homecare im Drei-Schicht-System und ist zufrieden damit. „Ich geb’ den Job nicht mehr her“, sagt sie.

Geschäftsführung hat Erfahrung im Beruf

Die guten Arbeitsbedingungen bei WIB Homecare machen nicht nur den Mitarbeitern Freude – auch Patienten profitieren davon. „Wir haben hier eine Eins-zu-Drei-Betreuung“, erklärt Marian-Willi Beyer. Das heißt pro Patient drei Fachkräfte, die sich auf die individuellen Bedürfnisse der zu Betreuenden einstellen können.

Warum es beim Pflegedienst in der Jüterboger Badergasse so gut läuft? „Weil wir beide direkt aus der Pflege kommen und wissen, wo der Schuh drückt“, sagt Mandy Groth über sich und ihren Stellvertreter. Die Suche nach Personal bleibt trotzdem eine Herausforderung. „Die Pflegelandschaft hat sich verändert. Wo früher zwei Bewerbungen in der Woche kamen, kann man jetzt froh sein, wenn man eine im Monat hat“, berichtet die 36-Jährige.

Kunsttherapie soll Angebot vervollständigen

Für ihre persönliche Zukunft und die ihrer Mitarbeiter wünscht sie sich: „Dass wir weiterhin die Stärke besitzen, die unterschiedlichsten Gefühle zu ertragen und bei Ängsten, wo man sich verrückt macht, einfach darüber zu stehen und cool zu bleiben.“ Darüber hinaus möchte sie neben den Therapiehunden Emma und Ihla sowie der Musiktherapie auch die Kunsttherapie als festen Bestandteil in ihr Pflegeangebot aufnehmen.

Um dieses zu finanzieren, hat WIB Homecare kürzlich ein Kinderbuch herausgegeben. Die Geschichte „Wie ein Igel das Fliegen lernte“ sowie die Illustration dazu stammen von Mandy Groths siebenjähriger Tochter, die sich in ihrer Freizeit gern der kreativen Arbeit widmet und im vergangenen Jahr im Rahmen des Literatur- und Illustratorenwettbewerbs „Undine“ ausgezeichnet wurde. Das Kinderbuch ist auf Station in der Badergasse und im Büro in der Pferdestraße sowie demnächst auch auf der Homepage von WIB Homecare erhältlich. Die Einnahmen aus dem Verkauf fließen zu 100 Prozent in die Kunsttherapie.

Von Isabelle Richter