Jüterbog

Der Heimatverein Jüterbogs hatte am Sonnabend dazu aufgerufen, zum Wasserturm der Stadt zu pilgern – zu Ehren der heiligen Corona. Das hatte nichts mit dem Pandemie-Virus zu tun. Es ging vielmehr um eine weniger bekannte Schutzpatronin.

Der Legende nach wacht sie über Geld, Metzger und Schatzgräber und wurde angeblich auch besonders zu Seuchenzeiten angerufen. Hinter der Heiligen, die auch Stephana genannt wird, steckt die Geschichte einer jungen Christin, die im Jahr 177 einen grausamen Märtyrertod starb. Ihr Grab befindet sich in Feltre, im norditalienischen Venetien, doch auch nach Aachen wurden im Jahre 997 Teile ihrer Gebeine gebracht. Einzig und allein den Namen teilt sie sich also mit dem Virus.

Die Idee, ihren Gedenktag – den 14. Mai – zu feiern, stammt aus der Schweiz. „Wir haben das über Facebook gefunden“, so Marek Radloff von der Zollwache Trebbin. „Das ist eine Art internationales Mittelalter-Event und den Einfall fanden wir super.“ Menschen aus aller Welt können daran teilnehmen und Fotos und Videos mit dem Hashtag #pilgrimage21 hochladen. Die Beiträge findet man gesammelt auf www.company-of-st-georg.ch/social-wall

Teilnehmer der Berliner Rittergilde. Quelle: Antonia Engel

Da das Pilgern dem in alten Zeiten so nah wie möglich sein sollte, waren die Jüterboger auch nicht in Alltagskleidung gekommen, sondern in Kettenhemden, Trachten und Umhängen. „13 Kilogramm wiegt das Kettenhemd und das Schwert 1,5 Kilogramm“, berichtete Jonas Fingler. „Da fühlt man sich richtig geborgen drin. Warm und geborgen“ – denn bei dem sonnigen Wetter konnte man schon leicht ins Schwitzen kommen.

Dabei geht Fingler nicht nur in voller Montur pilgern, sondern auch kämpfen. „Wir machen vom Verein aus Schaukampf, den wir auch regelmäßig trainieren“, erzählt er, doch wegen Covid-19 ginge das nicht, da der Schaukampf als Kontaktsportart gilt. „Deshalb übe ich jetzt für mich selbst immer im Garten“.

Wanderung auf dem Spitzbubenweg

Die meisten Teilnehmer freuten sich über die Gelegenheit, ihre mittelalterliche Kleidung anziehen zu können. Aber am meisten genossen sie die Gesellschaft. „Es ist gut, einfach mal wieder rauszukommen und ein bisschen was für die Mitglieder des Heimatvereins was zu machen“, sagte Jörg Podzuweit vom Heimatverein. Während der Wanderung auf dem Spitzbubenweg teilten sich die fast 30 Teilnehmer in kleine Grüppchen auf, tauschen sich aus, erfreuten sich einfach an der Natur und bewunderten im Vorbeigehen den selten hohen Wasserstand des Schlossteichs.

Die bunte Truppe zog viele Blicke auf sich - nicht zuletzt wegen der Pferde. „Die Kavallerie haben wir nämlich auch dabei“, sagte Radloff lachend. Denn die Berliner Rittergilde nutzte die Chance, um mit den Pferden wieder mal rauszukommen. Dabei stellten sich den Vierbeinern unerwartete Hindernisse in den Weg. Enge Wege, auf denen nicht gedrängelt werden durfte und eine Baustelle, deren Querung für die Zweibeiner leichter war als für die Vierbeiner.

Jörg Podzuweit vom Heimatverein war natürlich auch im mittelalterlichen Gewand erschienen. Quelle: Antonia Engel

„Die Pferde haben gut gearbeitet“, so Andreas Bargel, Komtur der Stadtwache Steglitz. „Schritt ist für die Großen die anstrengendste Gangart. Trab wäre ihnen leichter gefallen.“ Aber das hätte den Rittern zu Fuß nicht so gut gefallen. Auf den 13 Kilometern des Spitzbubenwegs, der um Jüterbog herumführt und viele schöne Ausblicke auf die Stadt und die Natur bietet, wurde allen schon warm genug. Da war man froh, als man sich gegen Mittag an Fränkis Tanzbar niederließ, wo der Fuchsbau an einem Stand den hungrigen Pilgern Speis und Trank anbot.

Nach vier Stunden endete die Pilgerreise am Fuße des Wasserturms – die Teilnehmer waren verschwitzt, aber sehr zufrieden. „Das kann man zur Tradition werden lassen“, so Podzuweit.

Von Antonia Engel