Potsdam/ Jüterbog

„Tritte gegen den Kopf gab es nicht. Tritte in Richtung Kopf schon, aber wohl keine Treffer“, fasste Staatsanwalt Jörg Möbius in seinem Plädoyer die fünf Tage vor dem Landgericht Potsdam zusammen, an denen der brutale Angriff gegen einen Mann während des Jüterboger Oktoberfestes im Jahr 2018 verhandelt wurde.

Keine Kopf-Treffer – damit korrigierte der Staatsanwalt auch die ursprüngliche, schwerwiegendere Anklage gegen die Luckenwalder Sven E. und Gernot P. Beide waren wegen versuchten Totschlages angeklagt worden. Jetzt geht es nach Meinung des Anklägers „nur“ noch um gefährliche Körperverletzung – und damit um eine deutlich geringere Strafe. Beim Urteil am 6. August wird sich zeigen, ob die 1. große Strafkammer dies auch so sieht.

Anzeige

Keine direkten Treffer gegen den Schädel

Die veränderte Sichtweise resultierte aus der erneuten, genaueren Betrachtung der Videoaufnahme aus dem Bereich vor den Toiletten. Dass es beim Opfer keinen direkten Treffer am Schädel gibt, ist dabei nicht den ermittelnden Polizisten und Staatsanwälten aufgefallen. Auch die Richter, die das Verfahren eröffnet hatten, und die Verteidiger hatten dies bis zum Montag nicht hervorgehoben, obwohl das Video schon vor einigen Wochen gezeigt worden war. Für die neue Erkenntnis, die die Angeklagten entlastet, sorgte der Arzt Knut Albrecht, der die Wunden des Opfers den einzelnen Tritten zuordnen sollte. Eine Schürfwunde auf der Schädeldecke, eine über der Augenbraue und ein Veilchen – mehr gab es wohl nicht.

Weitere MAZ+ Artikel

Deshalb hatte sich Albrecht, Professor für Rechtsmedizin in Potsdam, die einzelnen Tritte von E. angeschaut. Ganz langsam, auch in Standbildern. Auf seine nachdrückliche Anregung hin wurde am Montag der Videobeamer erneut in den Gerichtssaal gefahren. Dann lief für alle Beteiligten die Aufnahme noch mehrmals durch.

Drei Jahre und neun Monate Haft für Hauptangeklagten gefordert

Zu sehen ist, wie gegen Ende des Festes E. und P. auf die untere Bildkante zulaufen. E. setzt einen kurzen Haken, dann steht jemand auf, stützt sich ab und bewegt sich ins Bild, will zuschlagen. E. tritt mit dem Bein nach ihm und versucht ebenfalls einen Faustschlag, beide fallen hin. P. versucht, den Geschädigten von hinten zu greifen, fasst aber ins Leere. Dann dreht E., wieder auf den Beinen, mit dem Fuß den am Boden liegenden Mann, tritt im Halbdunkel mehrmals zu, trifft aber wohl Hände und den Bauchbereich. E. geht weg, kommt wieder und tritt wuchtig von oben auf beide Hände, die der Mann vor sich hält. Was nicht auf dem Video ist: Danach, im Weggehen, verpasst E. der Hilfe rufenden Toilettenfrau einen Schlag auf Hand, Handy und Ohr.

Für den Hauptangeklagten Sven E. beantragte Staatsanwalt Möbius am Dienstag drei Jahre und neun Monate Haft sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt – drei Jahre für die Taten in Jüterbog, die restliche Zeit für andere Strafen, die in der neuen Entscheidung zusammengefasst werden müssen.

Schuldunfähigkeit wegen Kokainkonsums nicht ausgeschlossen

Für Gernot P., der kaum eingriff, forderte er 18 Monate auf Bewährung als Mittäter. Beide seien sich einig gewesen, dass der Mann für eine sexuelle Beleidigung von E.s damaliger Freundin, die auch P.s Schwester ist, eine Abreibung bekommen solle, so Möbius. Er ging von verminderten Schuldfähigeit aus – während des gesamten Tages hatten beide harten Mix-Alkohol zu sich genommen. E.s Verteidiger forderte eine Maximalstrafe von drei Jahren – aber wegen Vollrausches.

Im übrigen sei sein Mandant nicht zu verurteilen, weil seine Schuldunfähigkeit wegen Kokainkonsums nicht ausgeschlossen werden könne. Zu dem Ergebnis war auch Gutachter Werner Platz gekommen. Er konnte sich aber nur auf E.s freiwillige Angaben stützen; einen objektiven Drogentest, der Rückschlüsse auf die Tatzeit zulässt, gibt es nicht.

E. war lange nicht auffindbar, im September 2019 spürten ihn Zielfahnder auf. P.s Verteidiger beantragte maximal ein Jahr Haft auf Bewährung. Beide Männer haben lange Vorstrafenregister, aber nur E. war in jüngerer Zeit straffällig geworden.

Von Ingmar Höfgen