Jüterbog: Planungsabteilung ohne Personal

Jüterbog

Im Jüterboger Rathaus ist die Planungsabteilung des Bauamts seit kurzem völlig verwaist. Nach Angaben von Bürgermeister Arne Raue (WsJ) habe er in kurzer Zeit alle drei Mitarbeiter an den Landkreis Teltow-Fläming verloren. Das hatte der Hauptverwaltungsbeamte bereits Mitte Juni den Stadtverordneten aller Fraktionen per Mail mitgeteilt und darüber geklagt, dass der Planungsbereich nunmehr „komplett handlungsunfähig“ sei. Etwa zehn Bebauungspläne, die Fortschreibung von Konzepten und auch der Flächennutzungsplan ( FNP) lägen unbearbeitet in der Abteilung.

Das nahm der Stadtverordnete Roland Schrank vom Bürgerbündnis (BBJ) zum Anlass, auf der jüngsten Stadtverordnetenversammlung (SVV) nachzufragen, warum erst an diesem Tag die entsprechenden Stellenanzeigen geschaltet worden sind. Weiterhin wollte er wissen, welche Projekte aktuell gefährdet sind und wie die Personalsituation in den anderen Bereichen aussehe.

Bürgermeister kritisiert Landkreis

Bürgermeister Raue betonte: „Wir sind eine schlanke und kleine Verwaltung.“ Jeder Mitarbeiter sei in seinem Bereich unersetzlich. Das hindere den Landkreis Teltow-Fläming nicht daran, Mitarbeiter aus den Kommunen „in Größenordnungen abzuziehen“. Die Jüterboger Stadtverwaltung habe auf diese Weise nun schon sechs Mitarbeiter an den Landkreis verloren, weil der es sich – „finanziert von den Kommunen“ – leisten könne, „hochwertig auszuschreiben“. Die Folge: „Jawoll, das Planungsamt ist nackig gemacht worden“, so Raue, „wir haben da keinen mehr.“ Die Stellen seien auch nicht erst an diesem Tag ausgeschrieben worden, sondern schon vorher und das mehrfach – und zwar dort, wo die Chancen am größten gewesen seien, Interessenten zu finden.

Viele Wechsel zum Landkreis Diese Ziele hatten Mitarbeiter der Stadtverwaltung Jüterbog nach Angaben des Bürgermeisters, als sie die Stadtverwaltung verlassen haben: Stelle Stadtplanung Bauamt Stadt Jüterbog bis 30.09.2017 – (bekannter) Wechsel zum Landkreis TF; Stelle Gebäudemanagement Bauamt Stadt Jüterbog bis 30.09.2019 – (bekannter) Wechsel zum Landkreis TF; Stelle Stadtplanung Bauamt Stadt Jüterbog bis 30.09.2019 – (bekannter) Wechsel zum Landkreis TF; Stelle Stadtplanung Bauamt Stadt Jüterbog bis 30.06.2020 – (bekannter) Wechsel zum Landkreis TF; Stelle Stadtplanung Bauamt Stadt Jüterbog 01.06. - 12.06.2020 – Wegzug/Rückzug in die Heimat; eine Stelle Bildung Stadt Jüterbog bis 14.06.2015 – (bekannter) Wechsel zum Landkreis TF; eine Stelle Hauptamt Stadt Jüterbog bis 30.06.2018 – (bekannter) Wechsel zum Landkreis TF

Doch das hat anscheinend nicht geklappt. „Wir bekommen in diesem Bereich einfach kaum Personal“, sagte Raue, „mal ist man als öffentliche Hand attraktiver, mal weniger.“ Betroffen von dieser Situation seien nun Unternehmer und andere Akteure, für die jetzt Risiken entstünden. Als Beispiel nannte er den geplanten Netto-Standort in den Fuchsbergen, als auch Autohäuser, bei denen es mit ihren Erweiterungsvorhaben nicht weitergehe. „Da liegt das Feld brach“, so der Bürgermeister.

Landrätin weist Vorwürfe zurück

Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) wies gegenüber der MAZ den Vorwurf zurück, aktiv Personal aus den Kommunen abzuwerben. „Der Landkreis schreibt offene Stellen aus – das ist keine Abwerbung von Beschäftigten aus anderen öffentlichen Verwaltungen“, sagte Wehlan. „Wir werben in erster Linie als attraktiver und moderner Arbeitgeber für uns und nicht gezielt um konkrete Personen“, so die Landrätin weiter. „Sollten sich Beschäftigte aus Kommunen bei uns bewerben, ist das einzig und allein ihre Entscheidung.“ Die Bezahlung erfolge nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD). Grundlage seien die Aufgaben und nötigen Qualifikationen für eine Stelle. Bei Mitarbeitern, die die Kreisverwaltung verlassen, sei der Wunsch nach einem kürzeren Arbeitsweg einer der Hauptgründe für einen Wechsel.

Stadtverordneter: Nicht nur die Stadt hat dieses Problem

Vor dem Problem, die Stellen wieder zu besetzen stehe ja nicht nur die Stadt, sagte Roland Schrank in der Stadtverordnetenversammlung, und empfahl aktiv auf Messen vorstellig zu werden. „Klar ist, dass die Rathaustüren nicht mehr eingerannt werden“, meinte Schrank.

Derzeit offene Stellen in der Stadtverwaltung Die folgenden Stellen sind laut Stadtverwaltung derzeit unbesetzt: 1 Stelle Vergabemanager - Bauamt, Stelle im Stellenplan seit 2019 – noch keine Ausschreibung; 1 Stelle Stadtplaner – Bauamt – (2.) externes Ausschreibungsverfahren (innerhalb eines halben Jahres) läuft (Bewerbungsfrist bis 24.07.2020) – Nachbesetzung infolge von Beendigung von Arbeitsverhältnissen auf Grund Arbeitsgeberwechsel; 1 Stelle Arbeitsschutz - Allgemeine Verwaltung, Stelle im Stellenplan seit 2019 – internes Ausschreibungsverfahren läuft (fast abgeschlossen); 1 Stelle Personal – Personalamt, Stelle im Stellenplan seit 2020 – externes Ausschreibungsverfahren folgt demnächst; 1 - 2 Stellen Reinigungskraft – städtische Einrichtungen – externes Ausschreibungsverfahren/ Bewerberauswahlverfahren läuft – Nachbesetzung für Renteneintritt; 2 Stellen berufsbegleitende Ausbildung zum/r staatlich anerkannten Erzieher/in – externes Ausschreibungsverfahren/ Bewerberauswahlverfahren läuft (fast abgeschlossen) – Nachbesetzung infolge von zwei Stellen mit erfolgreichem Abschluss der berufsbegleitenden Ausbildung; 1 Stelle staatlich anerkannte Erzieher/in – externes Ausschreibungsverfahren/ Bewerberauswahlverfahren läuft (fast abgeschlossen); 0,5 Stelle Hallenwart Wiesenhalle infolge von Umsetzungen; 1 Stelle Hausmeister – städtische Einrichtungen, (neue) Stelle infolge eines erhöhten Arbeitsaufwandes, im Stellenplan seit 2020 – noch keine Ausschreibung. Im Verlauf des weiteren Jahres/Beginn des folgendes Jahres folgen weitere Stellenausschreibungen infolge von Renteneintritten.

Zu den fehlenden Personalressourcen komme noch ein hoher Krankenstand hinzu vor allem bei dem Leitungspersonal des Rathauses, behauptete SPD-Fraktionsvorsitzender Falk Kubitza. „Man sollte mal nachforschen, warum das so ist, ob sie unzufrieden sind, und zusehen, wie man die Stadt als attraktiven Arbeitgeber präsentieren kann.“ Erik Stohn ( SPD) fragte nach der Motivationslage des Personals, wie es um die Führungskultur in der Verwaltung bestellt sei und ob es Fortbildungsangebote gebe. Er empfahl eine anonyme Umfrage unter den städtischen Angestellten über deren Zufriedenheit mit ihrem Arbeitsplatz, um das herauszubekommen. „Ich kann mich in den vergangenen acht Jahren an keinen Konflikt erinnern", sagte Bürgermeister Raue, „werde aber Ihren Vorschlag dem Personalrat unterbreiten.“

Raue : Stadtverwaltung versucht Mitarbeiter zu halten

Der MAZ erklärte Raue, die Stadtverwaltung versuche ihre Mitarbeiter mit Weiterbildungsangeboten, flexiblen Arbeitszeiten, und Angeboten wie einem Teamtag oder einer Sommerzeitregelung zu halten. Und natürlich zahle der Verwaltung nach Tarif, es gebe eine enge Kooperation mit dem Personalrat. Zudem verwies er auf die Ausbildungsaktivitäten in der Stadtverwaltung. Vereinzelt seien Stellen wegen einer längeren Arbeitsunfähigkeit unbesetzt, jedoch sei absehbar, dass diese Personen wieder arbeitsfähig würden.

Von Hartmut F. Reck