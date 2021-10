Jüterbog

Nachdem ein Wohnblock am Schießplatz am Dienstagabend wegen Bränden in drei Kellern evakuiert werden musste, stehen die Ermittlungen erst am Anfang. Setzt sich die Brandserie in Jüterbog nun fort? Wie die Kriminalpolizei auf MAZ-Nachfrage mitteilt, könnten Zusammenhänge zu früheren Bränden derzeit nicht hergestellt werden.

Untersucht werden aktuell die Vorfälle von dieser Woche. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz im Galgenberg gerufen. Dort brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Volkswagen unter einem Carport (die MAZ berichtete). Das Fahrzeug brannte vollständig aus und der Carport wurde beschädigt. Durch die Polizei kam es zur Anzeigenaufnahme und Zeugenbefragung. Die Spurensicherung und Ermittlung zur Brandursache wird durch die Kriminalpolizei geführt.

Wohnungsverwaltung muss schweigen

„Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen“, so Polizeioberkommissar Oliver Bergholz zu den jüngsten Bränden. „Nach bisherigen Erkenntnissen wird in beiden Fällen wegen Brandstiftungsdelikten ermittelt.“ Gutachter hätten beide Brandorte untersucht und konnten bislang keine Hinweise feststellen, dass technische Defekte als Brandursache in Betracht kommen.

Um zu vermeiden, dass wieder Einwohner der Stadt in Gefahr gebracht werden, erklärt Oliver Bergholz auf MAZ-Nachfrage zu aktuellen Präventionsmaßnahmen der Polizei: „Einsatzkräfte des Streifendienstes sind entsprechend sensibilisiert und achten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit besonders auf Auffälligkeiten im Bereich Jüterbog.“

Wie es mit dem Wohnblock jetzt weitergeht, wann die Mieter wieder einziehen können oder wo sie alternativ untergebracht werden, konnte die Wohnungsverwaltung aus Halle der MAZ am Donnerstag nicht beantworten. Laut einer Mitarbeiterin sei man von der Polizei gebrieft worden „keinerlei Informationen rauszugeben“. Aufgrund aktueller Ermittlungen dürfe nichts nach außen dringen, so die Mitarbeiterin. Auch auf konkretere Anfragen der MAZ zu den jüngsten Bränden und dem Stand früherer Ermittlungen zu Brandserien in Jüterbog hält sich die Polizei bedeckt.

Am Mittwochabend startete die Jüterboger Stadtverordnetenversammlung aufgrund der jüngsten Ereignisse mit einem Applaus aller Anwesenden im Stehen für die Kameraden der Stadt Jüterbog und deren Ortsteile. Joachim Wasmansdorff hatte als stellvertretender Bürgermeister dazu aufgerufen, da sich unter den Stadtverordneten mit Jacqueline Becker (FJB), Rico Walentin (WsJ) und Siegfried Klute (BV/CDU) auch Vertreter der Feuerwehr befinden. Sie sollen den Dank und Respekt an ihre Kameraden weitertragen, die in den vergangenen Tagen wieder bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz waren. Wie Wasmansdorff am Mittwochabend erklärte, hätten viele der ehrenamtlichen Einsatzkräfte „nur drei bis vier Stunden Schlaf“ finden können, bis es für sie wieder zu ihrem eigentlichen Arbeitsplatz ging.

Für eine schnelle Aufklärung rufen die Stadt Jüterbog und die Polizei Zeugen dazu auf, sich zu melden. Hinweise zu ungewöhnlichen Beobachtungen oder verdächtigen Personen können unter der Telefonnummer 03371/6000 an die Polizeiinspektion Teltow-Fläming oder alternativ über das Hinweisformular im Netz unter polbb.eu/hinweis gemeldet werden.

