Jüterbog

Auf dem Jüterboger Marktplatz findet aktuell ein Polizeieinsatz statt. Wie Augenzeugen berichten, sind bereits am späten Montagnachmittag zahlreiche Polizeibusse angerückt. Auch Beamte auf Pferden wurden in der Stadt gesichtet. Zum Hintergrund erklärt Polizeisprecher Oliver Bergholz der MAZ am Abend: „Es gibt Hinweise, dass sich am heutigen Montag wieder Leute zu einem Spaziergang verabredet haben – beziehungsweise zu einer Versammlung, die aber nicht angemeldet ist. Aus diesem Grund hat die Polizei dort einen Einsatz geplant.“

Laut Polizeisprecher verläuft der Einsatz bisher ruhig

Bereits am vergangenen Montag waren in Jüterbog zahlreiche Polizisten im Einsatz. Rund 200 Menschen, die sich gegen 19 Uhr rund um den Markt gesammelt hatten, waren dann per Lautsprecher dazu aufgefordert worden, den Marktplatz zu verlassen, weil sie an einer nicht angemeldeten Demonstration teilnehmen würden. Eine Woche zuvor hatte Jüterbogs Stadtoberhaupt Arne Raue (WsJ) bei einer als „Trauerzug“ angemeldeten Demonstration gegen die Coronapolitik der Bundesregierung eine Rede vor einem Banner der NPD-Jugendorganisation „Junge Nationalisten“ (JN) gehalten.

Am heutigen Montagabend ist noch ruhig. Bislang gebe es laut Oliver Bergholz nichts zu vermelden. Ob sich das im Laufe des Abends noch ändern wird und die Polizei eingreifen muss, werde sich zeigen. „Eine Allgemeinverfügung wie in Cottbus gibt es für Jüterbog nicht“, so der Polizeisprecher „aber sollten sich Personen auf dem Markt sammeln, wird es von uns entsprechende Maßnahmen geben. Dazu werden wir erst einmal gucken, ob sich jemand bereit erklärt, eine Versammlung anzumelden und sollte das nicht der Fall sein und es wird gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen, dann sind weitere Maßnahmen unsererseits nicht ausgeschlossen.“ Zum Umfang des Einsatzes könne man laut Bergholz „aus taktischen Gründen“ nichts sagen. Wie es scheint, greift die Polizei aber nicht nur in Jüterbog härter durch. So gab es unter anderem auch am Sonntag in Bad Belzig einen größeren Polizeieinsatz, der einen Aufzug der Coronakritiker verhinderte.

Von Isabelle Richter