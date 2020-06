Jüterbog

In Jüterbog eskalierte auf der Großen Straße am Donnerstag ein Streit zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Ein angeblicher Unfall zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern ließ die Polizei nach Jüterbog ausrücken. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt dann jedoch anders dar.

Ein 44-jähriger Radfahrer hatte die Große Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollen. Ein mit einem Pkw heranfahrender 31-Jähriger bremste nach Aussagen des Radfahrers erst sehr spät, was den 44-Jährigen scheinbar so aufbrachte, dass er gegen die Stoßstange des Pkw trat und diese eindellte. Der 31-jährige Autofahrer stieg daraufhin aus, besah sich den Schaden und stieß den Radfahrer vom Fahrrad, so dass sich dieser leicht verletzte.

Während die Polizei den Sachverhalt zu ermitteln versuchte, beleidigte der Radfahrer den Autofahrer weiter, so dass die Polizisten dazwischen gehen mussten. Der Radfahrer zeigte sich aber sehr aggressiv und verweigerte auch die Bekanntgabe seiner Identität.

Die Polizisten wollten den Mann daraufhin durchsuchen, mussten dazu aber einfache körperliche Gewalt anwenden, da sich der Mann wenig kooperativ zeigte. Die Identität des 44-Jährigen konnte schließlich herausgefunden werden. Weil der Radfahrer Widerstand leistete, wurde auch ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Schließlich konnte der Radfahrer zumindest ambulant von Rettungssanitätern behandelt werden, die ebenfalls wegen des angeblich zuvor gemeldeten Verkehrsunfalles gekommen waren. Durch die Polizisten wurden drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung, wegen Beleidigung und Sachbeschädigung sowie wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

