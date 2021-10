Jüterbog

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag, dass ein Mann im Schlosspark zusammengeschlagen worden sein soll. Polizisten trafen den stark alkoholisierten Geschädigten in der Goethestraße an. Auf dem Wilhelm-Kempff-Weg sollen ihn zwei Radler ohne Vorwarnung geschubst und geschlagen haben. Dann hätten sie seine Geldbörse entwendet und seien in Richtung Grünstraße geflüchtet. Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Von MAZonline