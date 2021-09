Jüterbog

Das Sprichwort vom Amtsschimmel kennen wohl auch die meisten Mitarbeiter im Jüterboger Rathaus. Weitaus schlimmer jedoch ist der Schimmel im Keller und Erdgeschoss der Nebenstelle des Rathauses, dem so genannten Rathaus II in der Mönchenstraße, da dieser nicht nur unangenehm riecht, sondern auch gesundheitsschädlich ist. Da sich das Problem auch mit technischen Hilfsmitteln wie Trockner und Lüfter nicht in den Griff bekommen ließ, zog die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr die Reißleine und beschloss die Teilsanierung des Gebäudes.

Gutachten: Sperrschicht gegen Feuchtigkeit muss erneuert werden

„Anfang vergangenen Jahres haben wir ein Gutachten in Auftrag gegeben, da alle vorherigen Bemühungen nichts genutzt hatten und der Schimmelgeruch nicht nur im Keller wahrnehmbar, sondern zunehmend auch im darüber liegenden Erdgeschoss“, erläutert Bauamtsleiterin Kira Wenngatz. Die Ergebnisse der Untersuchungen, bei denen nicht nur die Raumluft im Labor untersucht wurde, sondern auch Teile des Putzes der Kellerwände entfernt wurden, um nach dem Zustand der gegen aufsteigende Nässe schützenden Sperrschicht zu schauen, war ernüchternd.

Das Treppenhaus wurde vom Erdgeschoss mit einer Schleuse getrennt. Quelle: Uwe Klemens

Zwar hatte man bei der Mitte der 90er Jahre erfolgten Sanierung des 1810 errichteten Gebäudes die vorhandene Sperrschicht noch für gut befunden und deshalb nicht erneuert – aber jetzt, 25 Jahre später, ist davon nicht mehr viel übrig. Hinzu kommt der fatale Fehler, dass man, wie eigentlich Standard, die Kellerwände nicht von außen mit einer Vertikal-Sperre gegen Feuchtigkeit versah. Beide Baumängel zusammen haben dem Schimmelbefall Tür und Tor geöffnet.

Da der Gutachter nicht nur die Weiternutzung des als Lagerraum und Sanitärtrakt dienenden Kellers untersagte, sondern auch die darüber befindlichen Räume sperrte, bestand dringender Handlungsbedarf. Doch der Plan, das Gebäude komplett leerzuziehen und die 17 dort tätigen Mitarbeiter von Bau- und Ordnungsamt in einem Ausweichobjekt unterzubringen scheiterte daran, dass die Stadt über kein geeignetes Objekt verfügt. Deshalb wechselte das im Obergeschoss befindliche Ordnungsamt ins Bauarchiv im Kulturquartier, während die Bauamtsmitarbeiter in die oberen Etagen zogen.

Die Böden der Räume im Erdgeschoss wurden bis auf die zur Kellerdecke abgetragen und der Putz an den Wänden in großen Teilen entfernt. Quelle: Uwe Klemens

Nach dem Umzug rückten Mitte Juli die Bauleute an, die zwischen Erd- und Obergeschoss eine Schleuse errichteten und danach Keller und Erdgeschoss inklusive aller Boden- und Wandbeläge entkernten. Die blanken Wände und Böden wurden mit einer Kohlenwasserstoff-Peroxid-Lösung ausgesprüht, um auch die letzten, möglicherweise noch vorhandenen Schimmelpilze und sonstigen Keime abzutöten.

Ende Oktober soll neue Feuchtigkeitssperre eingebaut werden

Zu Wochenbeginn waren die genannten Arbeiten erledigt, so dass der Gutachter nun erneut Proben genommen und ins Labor geschickt hat. In spätestens zwei Wochen sollen die Ergebnisse vorliegen so dass entschieden werden kann, ob nach dem Austrocknen und -lüften der Räume wie geplant Ende Oktober mit dem Einbau der Horizontalsperre und dem Einbringen der Estriche begonnen werden kann. Das Verputzen der Wände soll in den Wintermonaten erfolgen, das Verlegen von Bodenbelägen und das Malern werden voraussichtlich im Frühjahr erfolgen. Mit dem Isolieren der äußeren Kellerwände wird bereits heute begonnen.

„Die kostenintensivsten Posten sind durch oder zumindest die Aufträge dazu schon vergeben und ich schätze, dass wir mit den veranschlagten Baukosten in Höhe von rund 400.000 Euro hinkommen werden, auch wenn die Kostenschätzung im Vorjahr erstellt wurde“, sagt Wenngatz vor dem Hintergrund der derzeit in allen Baubranchen stark ansteigenden Preise. Da es bei der Sanierung von Verwaltungsgebäuden auch für für Kommunen keine Förderung gibt, stammt das Geld komplett aus dem Stadthaushalt.

Von Uwe Klemens