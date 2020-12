Jüterbog

Ein Zeuge alarmierte am frühen Montagabend die Feuerwehr, nachdem er bemerkt hatte, dass die Rückbank eines Opels brannte, der auf einem Parkplatz in der Tauentzienstraße abgestellt war. Ein Feuerwehrmann löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher, bereits bevor seine Kameraden eintrafen. Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten Spuren. Nur Stunden zuvor hatte die Polizei nach einem Hinweis Schäden an dem offenbar abgemeldeten Auto festgestellt und eine Anzeige aufgenommen. Die Ermittlungen zum Besitzer des Fahrzeugs dauern an.

Von MAZonline