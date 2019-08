Jüterbog

Die schlechte Anbindung der Dörfer an den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wird oft beklagt. Mit der Einführung des Rufbus-Systems im Bereich zwischen Jüterbog und den Mitgliedskommunen das Amtes Dahme geht die kreiseigene Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF) seit fünf Jahren einen Weg, der die Situation erheblich erleichtert.

„Die größte Herausforderung ist derzeit, in der Bevölkerung publik zu machen, wie das System funktioniert“, sagt Dirk Müller, VTF-Bereichsleiter für Verkehrsplanung und Qualitätsmanagement.

Fahrgastzahlen steigen stetig

Wie einfach es ist, sich innerhalb des genannten Bereiches von A nach B chauffieren zu lassen, weiß jeder, der es schon einmal probiert hat. „Alleine im Juli haben 493 Fahrgäste davon Gebrauch gemacht – so viele, wie bisher noch nie“, sagt Müller. Im Laufe der vergangnen Jahre wurde sowohl die Streckenführung als auch das Buchungssystem kundenfreundlicher gemacht. Im Gegensatz zur Startphase im Jahr 2014, in der zwischen sechs und zehn Kleinbusse im Einzugsgebiet als Zubringer für die großen Fahrzeuge auf der Hauptlinie Jüterbog – Dahme verkehrten, kann der Rufbus heute werktags zwischen 5.30 Uhr und 21.30 Uhr sowie an den Wochenenden und feiertags zwischen 8.30 Uhr und 21.30 Uhr praktisch rund um die Uhr geordert werden.

Der Rufbus kann unter Tel. 0 33 71/62 81 81 gerufen werden oder online auf www.vtf-online.de angefordert werden. Quelle: Uwe Klemens

Die Anmeldung erfolgt entweder unter Tel. 0 33 71/62 81 81 oder online auf www.vtf-online.de, wo man sich Vielnutzer auch eine Rufbus-App herunterladen können. Fahrtwünsche für 8 Uhr werktags beziehungsweise 8.30 Uhr an den übrigen Tagen müssen am Vortag angemeldet werden. Für spätere Zeiten genügt die Buchung eine Stunde zuvor. Wer einen Fahrschein oder eine Dauerkarte des Verkehrsverbundes besitzt, zahlt für jede Rufbus-Tour einen Euro Aufschlag, wer nicht, muss zusätzlich noch den VBB-Tarif entrichten.

Die Zentrale koordiniert den Einsatz

Die Koordinierung der Fahrtwünsche und der Einsatz von bis zu zwei Kleinbussen wird von der Rufbus-Zentrale in Luckenwalde aus koordiniert. Wenn möglich, können so Touren zusammengefasst werden, was aber kein Dogma ist. Beim Rufbus-Test ging es beispielsweise im Abstand von einer Stunde zwei Mal in die selbe Richtung. Nur wenn die Busse gerade ausgelastet sind, müssen sich Fahrgäste eventuell bis zu einer Stunde gedulden.

Fahrgäste sind zufrieden

„Ich fahre seit zweieinhalb Jahren täglich am Nachmittag von der Arbeit in Jüterbog zurück nach Hause und finde das Rufbus-System sehr einfach und sehr bequem“, sagt Kersten Krüger aus Rhinow im südlichsten Zipfel der Gemeinde Niederer Fläming. „Wenn ich danach gefragt werde, erzähle ich auch anderen davon, denn viele nutzen das System vielleicht deshalb nur noch nicht, weil sie nicht wissen, wie es geht“, so Kersten Krüger. Für die Fahrt zur Arbeit kann sie morgens den Linienbus nutzen, so dass die Familie deshalb auf die Anschaffung eines zweiten Autos verzichten kann. Den einen Euro Zuschlag pro Fahrt zusätzlich zu den knapp 90 Euro für die Monatskarte, findet die Rhinowerin in Ordnung.

Chauffeur sein macht Spaß

Zufrieden mit seinem Job als Rufbus-Chauffeur ist Sebastian Zimmermann, der bis vor vier Jahren hinter dem Lenkrad eines Kurier-Transporters saß und vom Chef das Angebot bekam, die Rufbus-Touren zu übernehmen. Das Transport-Unternehmen Dietze ist derzeit der einzige Dienstleister, der für den VTF zwischen Jüterbog und Dahme im Einsatz ist. Die Gesamtkosten sind Teil des Gesamtbudgets der Verkehrsgesellschaft, liegen aber deutlich unter dem, was die gleiche Versorgungsleistung mit Linienbussen kosten würde.

Notfall-Maßnahme

„Am meisten Spaß macht mir das Autofahren“, sagt Zimmermann, der inzwischen aber auch die Gespräche mit seinen Fahrgästen schätzt und die eine oder andere Anekdote erlebt hat. „Sollte sich mal jemand im Bus nicht benehmen, muss er laufen“, sagt der 31-Jährige. Von der Notfall-Maßnahme Gebrauch machen, musste der Fahrer bisher aber noch nicht.

Von Uwe Klemens